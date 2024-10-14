新华社北京10月14日电（记者张晓洁、张辛欣）“抓紧下达超长期特别国债支持项目批复和资金，加快已签约1500亿元技术改造再贷款发放到位。近期向银行推荐一批新的专项再贷款项目，并提前谋划2025年制造业新型技术改造城市试点。”工业和信息化部副部长王江平说。

王江平在14日国新办举行的新闻发布会上作出上述表述。他表示，今年工业和信息化部将通过中央财政支持1000多家重点“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力。通过专项再贷款项目，支持1100多家“小巨人”企业技术改造和设备更新。

据了解，针对一些工业企业反映订单不足等问题，工业和信息化部将会同有关部门，再推出一批促消费扩内需的具体举措，帮扶企业拓展市场、释放活力。

聚焦投资带动，工业和信息化部将组织工业领域储备项目加快开工建设。王江平介绍，目前，工业领域在建及年内开工项目约3.6万个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元。

围绕扩大消费，王江平说，将推动电动自行车以旧换新，加大新能源汽车推广力度，启动建设中国消费名品方阵，组织开展全球性传播推广活动。此外，培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力，加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式，打造经济增长新引擎。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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