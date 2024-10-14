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全国首个全类型自主可控柔直保护系统在张北柔直挂网试运行

2024年10月14日15:17 | 来源：新华网客户端
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原标题：全国首个全类型自主可控柔直保护系统在张北柔直挂网试运行

近日，4台全国产柔直保护装置在国网冀北电力有限公司±500千伏阜康换流站成功挂网，这是全国首次实现全类型自主可控柔直保护系统的工程应用，为推动柔性直流输电核心设备的自主可控提供了优质示范。

张北柔直工程是贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略的重大标志性工程。柔直保护系统是保障柔直电网安全运行的“第一道防线”，是柔直电网实现故障隔离的核心设备。

在国家电力调度控制中心的部署下，国网冀北电力有限公司联合南京南瑞继保公司全力推进自主可控柔直保护工程应用，邀请直流输电领域专家详细论证装置挂网方案，在国网华北分部的指导下精心组织设备研制、出厂试验、现场调试、设备投运，高质量完成了挂网试运行工作。

据了解，该柔直保护系统在硬件平台和软件算法上均实现完全自主研发，拥有完整的自主知识产权。国网冀北电力调度控制中心继电保护处处长马迎新介绍：“此次挂网涵盖了极保护、母线保护、线路保护、换流变保护4类柔直保护装置，能够更加全面地考验自主可控柔直保护系统的技术成熟度和运行可靠性。”

下一步，国网冀北电力有限公司将做好柔直保护挂网试运行数据的监视和分析，积累自主可控设备实际运行经验，促进现代产业链电力调度支链高质量发展。

(责编：董童、李源)
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