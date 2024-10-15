精准扶持不同经营主体发展、有力有效减轻企业负担、营造公平竞争的市场环境、强化对经营主体的要素保障、坚决维护经营主体的合法权益、严格规范涉企执法监管行为……10月14日，在国新办新闻发布会上，市场监管总局、工业和信息化部、司法部、金融监管总局四部门负责人介绍助企帮扶的一系列政策措施，共同帮助企业渡过难关。

企业是经济增长的动力源泉，企业有活力，经济才有动力。企业发展的万千气象里，蕴藏着中国经济高质量发展的韧性与活力。

最近，在浙江义乌国际商贸城内，每天早上顾客到店前，许多商户聚到一起学英语，方便在外商上门时高效沟通，有的商家还开设面向海外客户的直播间，努力让中国制造更顺畅“走出去”；

在湖南邵东，以技术创新为驱动，114家打火机生产及配套企业将产品价值往两端延伸，包揽了全球70%的一次性打火机市场，携手打造出国家中小企业特色产业集群；

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也许，在很多人看来，这些都是再寻常不过的经济现象。但是，放在现在的经济环境下观察，这些现象却又别具深意。因为，其背后隐藏着这样一个基本的问题：一个企业、一个企业家，该怎样面对困难，又该如何从困难中看到机遇、抓住机遇？

面对“脱钩断链”“小院高墙”甚嚣尘上的外部环境，华为顶住压力自主研发，全球首款量产的三折叠屏手机在竞争激烈的市场上一骑绝尘、一机难求；身处光伏行业的低迷期，TCL中环宣布将在沙特投资21亿美元建设海外最大规模的晶体晶片工厂，为增强全球竞争力提供有力支撑……

中国经济是一片大海。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。

今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中有进，同时，也出现一些新的情况和问题。一方面，外部环境更趋复杂严峻，主要经济体增长动能弱、债务负担重，近期普遍实施降息，国际市场波动明显，全球贸易保护加剧，不确定不稳定因素增多，这些都会通过贸易、投资、金融等渠道对我国产生不利影响。另一方面，国内经济下行压力有所加大，三季度以来工业、投资消费等主要经济指标出现波动，有些行业“内卷式”竞争，有些企业还不适应优化升级或转型发展变化，有的增产不增收不增利，有的生产经营比较困难，一些领域风险隐患仍然较大。

中国人常用“危机”一词形容困难和挑战，其蕴含了中国人特有的哲思，而如何做到危中觅机、化危为机，则需要信心，需要远见，需要智慧。

2008年国际金融危机波及全球，肯德基却坚定看好中国市场，以“平均每天开一家店”的速度扩张，巩固了在快餐业的龙头地位；苹果公司在2001年互联网泡沫破裂期间重生，推出了标志性的iPod产品，大受市场欢迎；微软在20世纪70年代初的经济萧条期成立，成为计算机领域的佼佼者……世界经济发展史中，在危机中实现弯道超车、逆势上升的企业不胜枚举。

以史为鉴，决定一个企业发展前景的，从来不是困难有多少，而是看待困难的眼光、解决困难的决心、应对困难的办法。作为企业家，就要善于在困难中看到机遇，迎难而上、攻坚克难。正如TCL创始人、董事长李东生所言：“在困难的时候，企业不仅要坚定信心，还要懂得在困难中寻找机会。”

辩证看，应对困难、解决问题的过程，往往也是育新机、开新局的过程。当前，中国经济“波浪式发展、曲折式前进”的过程，蕴含着企业危中寻机、化危为机的重要机遇。

发展环境的机遇——

高质量发展阶段，不少企业传统粗放的发展模式不能很好适应新要求，自然会遇到经营上的难题，但这些问题是发展中、转型中的问题，需要用发展的办法、转型的方式去解决。随着落后产能不断出清、经营主体优胜劣汰，优质企业的发展环境会越来越好。高质量发展就是持续调整结构、不断转型升级的过程，在这个过程中，新的困难和挑战会不断涌现，我们将在一次次战胜困难挑战的过程中实现更高质量的发展。而每一次浴火重生之后，也总有一大批优秀企业脱颖而出。

要素成本的机遇——

当前，支撑企业发展的多方面要素资源比较优势明显，为企业逆势发展增添了动力。试举两例：一是人才资源，目前中国每年科学、技术、工程、数学专业（STEM）毕业生的数量超500万，全球领先，现阶段企业更容易以相对低的成本汇聚大量高素质人才队伍，为未来发展蓄积力量；二是金融资源，当前我国融资成本处于历史低位，金融服务实体经济质效提升，企业可以获得更多融资便利。此外，当前土地、原材料、服务等要素价格都具备较好的竞争优势，能够充分满足企业加快成长的需要。

需求升级的机遇——

“国潮”成为热潮，文旅消费升温……模仿型排浪式消费转向个性化、多样化消费的升级，让一些企业产品滞销，却给了产业升级更大空间。“短板”也是“跳板”，通过创新供给激活需求，成为企业转型升级的重要路径。从柳州螺蛳粉、潜江小龙虾的供不应求，到天水麻辣烫、哈尔滨冰雪的火爆出圈，无不印证着供给创造需求的巨大机遇。

技术变革的机遇——

当今世界，全球新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，这是“千载难逢的历史机遇”，也是“差距拉大的严峻挑战”。当前，人工智能、生物制造、商业航天、低空经济等一系列新赛道摆在眼前，只要抓住创新这个牛鼻子，苦练内功，就能为企业发展下好“先手棋”、练就“杀手锏”，在未来的竞争中赢得主动、抢占先机。

政策支持的机遇——

近期，多个部委密集出台支持经济稳定增长和高质量发展的举措，宏观政策为企业发展营造了良好环境。与此同时，各地区各部门全力帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。随着一揽子增量政策效应不断显现，市场预期明显改善，企业发展将迎来越来越多红利与机遇。

在哲学意义上，“难”是在任何领域前进道路上永恒的命题，但“危和机总是同生并存的，克服了危即是机”。危中有机，危可转机，体现着深刻的辩证法。“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”

“艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业”。改革开放以来，正是因为无数企业家的付出和努力，才成就了今天的中国经济。中国的企业家有胆识、有眼光、勇创新、善作为，当此中国经济爬坡过坎、滚石上山之际，他们一定能够继承和发扬企业家精神，坚定信心，勇毅前行，带领企业战胜当前的困难，实现更好的发展。风雨兼程的中国经济，也一定能在高质量发展的轨道上行稳致远。

中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。

(责编：卫嘉、胡永秋)

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