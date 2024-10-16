杨文 徐思钰

据新华社天津10月15日电（记者杨文 徐思钰）2023年我国新发现矿产地124处，其中大型44处、中型52处、小型28处。这是记者从15日在天津开幕的2024中国国际矿业大会上了解到的。

由自然资源部编制的《中国矿产资源报告（2024）》显示，我国新发现矿产地数量排名前5位的矿产分别是建筑用灰岩（16处）、石墨（10处）、水泥用灰岩（9处）、建筑用花岗岩（7处）、普通萤石（6处）。

(责编：王震、陈键)

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