原标题：华夏银行深化纠纷多元化解机制 引领金融惠民利民新风尚

新时代“枫桥经验”是党的群众路线在基层社会治理中的生动实践，在新时代征程中，华夏银行紧跟国家政策导向，积极响应金融监管部门号召，不断优化与创新金融服务模式，不断探索和实践金融纠纷多元化解新路径，将金融惠民利民做到实处。

以“枫桥经验”为引领，打造金融服务新标杆

华夏银行坚持“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”，以依法公正、调解自愿、高效便民为原则，聚焦金融纠纷化解的“痛点”“堵点”，以新时代“枫桥经验”为指引，持续推动分行纠纷多元化解工作制度化、体系化，全方位保障金融消费者合法权益。杭州分行推动新时代“枫桥经验”网点建设，始终遵循“了解事实、风险把控、客户满意”的理念，将矛盾纠纷化解在基层，不断提升网点纠纷预防和化解能力。建立每月“行长接访日”机制，网点领导班子成员积极参与投诉处理，及时接访并回应消费者诉求。推行“首问负责制”的调解方式，做到1小时内响应厅堂纠纷。同时为客户答疑解惑，从源头上预防和化解矛盾纠纷。高效的纠纷处理机制和细致的客户服务，不仅赢得了客户的广泛赞誉，更为消费者带来了安心、便捷的金融服务体验。

以“共享法庭”为实践，助力金融纠纷高效化解

华夏银行依托“共享法庭”这一创新平台，精准延伸金融审判职能，就地化解纠纷，为金融矛盾的解决开辟了新途径。围绕金融债权纠纷诉前调解、企业破产重整、个人债务清理等方面，积极为困境企业和债务人创造重生机会，释放创业活力，为营造一流营商环境贡献力量。温州分行与温州市中级人民法院联合设立“华夏银行温州分行服务站”，瓯海支行与瓯海区人民法院联合设立“华夏银行温州分行瓯海支行服务站”，以“精准延伸金融审判职能，就地化解纠纷”为目标，利用移动微法院在线服务，做好线上立案、开庭、调解及普法宣传、司法联动等，推动“共享法庭”有效运用。今年以来，温州分行已通过“共享法庭”成功调解多起案件，与当地法院开展了多次司法联动，为金融纠纷多元化解树立了典范。

以“金融为民”为目标，完善纠纷化解机制建设

华夏银行积极以金融为民为出发点，主动作为，选派了一批政治素质高、业务能力强、沟通协调经验丰富的优秀员工加入专业调解员队伍，为调解组织注入了新的活力，有效提升参与调解工作的深度与纠纷处理的专业水平。青岛分行3名员工被青岛市银行保险纠纷调解中心和青岛市金融消费保护协会评为年度“优秀调解员”和“金牌调解员”。通过加强与司法机关、行业协会等部门的信息共享、资源互补，形成工作合力共同推动纠纷多元化解。南宁、太原、重庆等分行均与当地调解中心建立小额金融纠纷快速解决机制，有效提升纠纷解决效率。信用卡中心持续与当地法院沟通联动，积极推进接入“金融案件多元解纷一体化平台”，以“纠纷调解+司法确认”模式强化矛盾纠纷主动解决，提升多元化解水平。同时，注重加强调解工作的宣传引导，石家庄分行以二级分行唐山为试点，在设立咨询投诉接待专区基础上，设置“金融消费者维权服务站”，张贴“出现纠纷找调解委”的醒目标牌，提高群众对“枫桥经验”的认知度与参与度，为实现减少纠纷、优先调解奠定基础。

展望未来，华夏银行将进一步以党建引领推动全行上下树立“金融向善”“金融为民”的发展理念，强化政法银互动，健全完善与法院的信息共享和联系互动机制，积极通过非诉第三方解决机制化解金融消费争议，有效推动金融纠纷多元化解走深走实，维护金融市场的稳定健康发展，为广大客户提供更加贴心、高效的金融服务，全面助力实现金融惠民利民目标。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经