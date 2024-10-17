王轶辰

10月15日，经过近1000天实践检验，省间电力现货市场转入正式运行，将在更大范围内促进电力电量在省与省之间流动。

自2015年启动新一轮电力体制改革以来，我国电力市场化进程在各省快速推进。随着中长期交易逐步成熟，电力现货市场架构及市场机制建设成为电力体制改革的重要环节。

电力现货市场主要开展日前、日内、实时电能量交易和备用、调频等辅助服务交易。对用电客户来说，可以发现价格信息；对电网来说，电力现货市场为电力短期供需平衡提供了市场化手段；对新能源来说，电力现货市场能够兼容新能源波动性、随机性等特点，有利于扩大新能源消纳空间。

省间电力现货市场综合考虑我国电力资源大范围优化配置、新能源持续快速发展、省间省内市场有效衔接等需求，经过多年探索实践，走出了适合我国国情和电网网情的电力现货市场建设路径。

国家电力调度控制中心副总工程师王德林介绍，省间电力现货市场能有效反映市场供需，形成“能涨能跌”的市场化价格机制，反映出电能的时空价值。

记者了解到，省间电力现货市场从跨区域省间富余可再生能源现货交易起步，自2022年1月试运行以来，市场范围由点到面、持续扩大，目前已覆盖国家电网和蒙西电网，有力促进了省间电力互济、电力保供和清洁能源消纳。

省间电力现货市场转入正式运行，不仅将在更大范围内推动电力资源优化配置，保障电力安全可靠供应，还将促进可再生能源在更大范围内协同消纳，助力能源绿色低碳转型。

“我国可再生能源装机快速增长，新能源装机规模连续多年稳居世界第一，省间电力现货市场对新能源消纳起到了积极促进作用。”中国电力企业联合会常务副理事长杨昆说。截至今年9月，省间电力现货市场累计消纳可再生能源电量近400亿千瓦时。

省间电力现货市场转入正式运行，还将进一步发挥价格引导作用，实现电力资源经济高效配置。

当前，我国已建成全球规模最大的电网，为电力资源配置提供了坚实物质基础。在“双碳”目标驱动下，新型电力系统建设加快推进，电力系统基本形态和运行特征发生深刻变革，对全国统一电力市场体系建设提出更高要求。

专家表示，要促进各层级市场高效协同，创新市场交易机制，健全完善合规管理与风险防控体系，提升市场规范运作水平，继续推动全国统一电力市场体系建设迈上新台阶。

(责编：王震、陈键)

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