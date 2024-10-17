人民网记者 黄盛

在北京，经营快贷、伙伴e贷等数据融资产品，不限定结算银行，以更快的效率满足科技小微企业需求。

在江苏，科技统筹服务中心、技术产权交易市场联合银行机构推出特色金融产品“仪器贷”，以支持科学仪器国产化研发，推动科学仪器向社会开放共享，最高可提供5000万元信用贷款。

在深圳，中国人民银行深圳市分行指导辖内商业银行创新推出的“腾飞贷”，通过贷款金额、期限、利率的灵活安排，为科技型企业提供更契合快速成长期需求的信贷服务。

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近年来，一系列适应科技型企业全生命周期特点的金融产品不断涌现，北京、长三角、粤港澳大湾区等区域多措并举，聚焦卡点、堵点提升科技企业全生命周期的金融服务质效，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。

如何推动科技要素密集地区做好科技金融服务？中国人民银行、科技部于日前联合印发的《关于做好重点地区科技金融服务的通知》（以下简称《通知》）对此表示：一是整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。二是提升金融支持强度和水平，用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放。三是围绕科技创新中心建设需要，提高对辖区内科技型企业、重点科技项目、制造业重点产业链和集群的金融支持力度。四是探索科技金融新模式，聚焦“贷款+外部直投”、并购贷款、科技保险等重点业务，打通业务堵点，提升服务效能。五是为各类金融机构、科技中介服务组织、高校院所等搭建交流合作平台，加强信息共享和服务联动，为科技型企业提供多元化接力式金融服务。六是建立科技金融数据共享平台，引导企业征信机构创新科技金融领域征信增值产品，加强信息技术运用，提升科技公共信息共享和使用水平。七是建立健全区域科技金融服务效果评估机制，加强评估结果运用，形成正向激励。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，近年来，我国金融支持科技创新活动力度不断加大，多层次资本市场服务体系逐步建立和完善，科技创新活动获得实实在在金融资源支持；我国金融机构服务科创创新活动意识、意愿、能力及风控水平不断提升；此外，国内监管部门积极完善监管制度与服务规范，在有效防范风险的同时，积极引导金融机构加大重点领域、薄弱环节、科创企业等领域支持。

如何整合各类政策资源支持科技金融发展？记者梳理发现，过去五年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市。从政策工具看，2022年设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等两项结构性货币政策工具，带动银行发放相关贷款近2万亿元。2024年新设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，科技创新的金融政策工具更加完善和精准。

有业内人士认为，科技要素密集地区整合各类资源、做好科技金融服务，要完善差异化授信及风险管理体系，探索完善对于初创型科技企业授信的尽职免责机制，研究高新技术产业的相关政策和核心技术，准确把握产业的发展周期和经营特点，充分研判所投企业的发展潜力，提高信贷投放的精准度和有效性，以此“长情”滋养科创企业，交好“科技金融”答卷。

(责编：乔业琼、吕骞)

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