原标题：中国太保傅帆：应对气候变化共同挑战 积极贡献保险力量

10月16日，以“推动全球ESG合作、发展与共赢”为主题的 2024ESG全球领导者大会正式开幕。本次大会邀请ESG领域相关国际组织负责人、行业领军企业负责人、诺贝尔奖获得者、国内外知名高校和商学院学者以及专业研究机构代表等共聚上海，共同探讨能源与双碳、绿色金融、可持续消费、科技与公益等前沿议题，探讨可持续发展的融合和全球变革的驱动力，推动全球ESG的合作、发展与共赢。

中国太保董事长傅帆出席大会开幕式并作主旨演讲。傅帆表示，ESG理念作为实现可持续发展的重要抓手，在中国太保探索高质量发展之路的过程中将起到关键的助力作用。中国太保积极引入ESG理念，完善ESG顶层设计，充分发挥保险业在负债端和资产端的专业优势，丰富可持续金融产品供给，在推动业绩增长的同时，更加注重与价值链上下游相关各方形成互惠互利的良性合作关系，实现经济利益与社会利益的统一。

气候变化是全人类共同面临的严峻挑战。近年来，全球范围内极端天气事件的不断加剧。傅帆表示，保险业在应对气候变化中扮演着重要的角色。中国太保发挥专业优势，进一步提高应对气候变化的战略优先级。创新气候相关保险产品，加大绿色低碳产业的资金支持，为进一步增强经济社会应对气候变化能力提供重要支撑。

积极开展巨灾保险。中国太保作为国内最主要的巨灾承保人之一，参与了全国性和地方性多个巨灾保险项目，2020-2023年风险保额达到2.7万亿元，赔付超过11亿元。加快探索绿色金融。中国太保在清洁能源、环境治理、生态碳汇以及碳市场发展等领域推出一系列行业首单产品，新能源汽车承保数量达到310万辆，承保野生亚洲象公众责任险超过10年，绿色投资规模近2050亿。升级风险减量管理体系。中国太保自主研发智能风控平台“风险雷达”并不断迭代，构建了近60万企业客户风险档案，实现定向性气象预警、定制化风险减量服务，为社会提供综合解决方案。切实推广绿色理念。中国太保把绿色发展理念融入运营管理流程，建成碳足迹可视化管理平台，开展绿色低碳示范园区试点建设，引导员工践行绿色办公和生活方式。开展绿色公益，在青海省三江源完成2000多亩公益林建设，成为守护“中华水塔”的一道绿色屏障。加强气候披露和对外交流。中国太保积极响应ESG披露趋势，连续两年发布《中国太保应对气候变化报告》，全面展示中国太保在气候领域的价值主张和探索实践。

傅帆表示，作为联合国可持续保险原则、负责任投资原则等多个可持续组织的签署方，中国太保期待与国际组织深化合作，加大与国内外同业在气候问题上的交流，为丰富全球应对实践进一步发出中国声音，输出中国方案。

(责编：董童、李源)

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