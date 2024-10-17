人民网北京10月17日电 （记者栗翘楚）为落实创新驱动发展战略，强化企业科技创新主体地位，推动科技创新和产业创新深度融合，发展新质生产力，助力推进新型工业化，由工业和信息化部火炬高技术产业开发中心主办，以“因创而聚，向新同行”为主题的第十三届中国创新创业大赛进行。今年参赛企业数量超过3万家。

从地区分布来看，东部地区是参赛企业主要来源地，其中深圳赛区、江苏赛区参赛企业数量均超过4000家。另外，河南赛区、山东赛区、广东赛区、湖南赛区、新疆赛区参赛企业数量均超过1000家。

从产业维度来看，本届大赛主要聚焦新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药以及新能源、新能源汽车、节能环保五类行业方向。参赛企业中，以新一代信息技术企业数量居首，超过10000家，占总数近四成，生物医药和高端装备制造企业数量均接近5000家左右。

从创新能力来看，本届大赛的参赛企业中，科技型中小企业超过10000家、高新技术企业近8000家。参赛企业共拥有各类知识产权约22.4万件，其中发明专利32535件，占所有参赛企业拥有知识产权的14.52%。参赛企业中研发人员超过30万人，占员工总数的27.9%。

大赛自2012年首次举办以来，着力加强对科技创新企业的择优遴选与上市培育，推动科技创新企业与金融资本机构的精准对接，促进创新链产业链上下游企业协同创新。大赛以国家重大战略需求为导向推进创新要素集聚平台的建设，从不到6000家企业参与的“小擂台”，发展到累计超过32万家企业参赛的“大赛场”。据统计，大赛至今已引导金融资本向参赛企业投资超过千亿元，历届参赛主体中已有超200家企业成功上市，一大批参赛企业成为跻身资本市场的“科创之星”。

(责编：乔业琼、吕骞)

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