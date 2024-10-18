据新华社北京10月17日电（记者吴雨 任军）中国人民银行副行长陶玲17日表示，预计大部分存量房贷利率将在10月25日完成批量调整，部分中小银行完成调整可能略晚，总体将在10月31日前全部完成。

此前，中国人民银行9月29日发布公告，并指导市场利率定价自律机制发布倡议：各商业银行于10月31日前统一对存量房贷利率实施批量调整。

在17日举行的国新办发布会上，陶玲介绍了降低存量房贷利率的相关进展。她说，10月12日主要商业银行已发布操作细则，目前，银行正在加紧修改合同和系统，做好各项准备。绝大多数借款人不需要到网点办理，银行将统一批量调整，这部分存量房贷占九成以上。一些中小银行网络不是很完备，可能需要借款人到网点办理，具体情况需关注贷款银行的公告。

目前，房贷利率是由贷款市场报价利率（LPR）和加点幅度构成的，此次调整的是加点幅度。根据中国人民银行指导市场利率定价自律机制发布的倡议，已经取消房贷利率下限的城市，存量房贷利率将降为不低于LPR减30个基点。

对于仍有利率下限的城市，陶玲以北京举例介绍：前期北京首套房贷利率最低加点是55个基点，此次将最低加点降至减30个基点，降幅达85个基点；前期北京二套房贷最低加点是105个基点，此次五环以内的将最低加点降至减5个基点，降幅达110个基点，五环以外地区降幅会更大。

据测算，如果房贷利率从4.4%调降至3.55%，以100万元、25年期的等额本息计算，借款人每月可少还469元，共节省利息支出超14万元。

(责编：王震、陈键)

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