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高质量发展调研行｜从一个社区看基层治理

李建广 戴林峰
2024年10月18日09:26 | 来源：人民日报客户端
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“没想到在家门口能有这么好的公园！锻炼健身、公园遛弯、看话剧、借图书样样都有。”家住北京回龙观地区的牛女士所说的公园，正是去年建成开放的回龙观体育文化公园。这座“长在社区生活里”的公园，集体育、文化、休闲等功能于一体，有效弥补了回龙观、天通苑地区的文体设施空缺。

回龙观和天通苑两个超大社区，占地约60平方公里，常住人口超过80万。曾发挥了重要的历史作用，但也一度因规划滞后、配套缺少、人口膨胀等，成为城市治理的难题。

破解难题，以居民需求为导向。开车不堵、地铁不挤、雨天不淹、办事不等、就近有就业就诊、有地下棋聊天、有地跑步遛弯儿、有地停车，在2018年开始的两轮回天行动计划中，居民的“愿望清单”转化成了240个重大项目，个个落在实处。

为了人民，依靠人民。在一次次问题的解决中，回天地区也走出了一条共建共治共享的基层治理之路。

“听、问、查、办、访。”回龙观街道金域国际社区党支部书记兼居委会主任陈东岩，带领社区打造“金域良言”协商议事品牌，解决百姓烦心事、难心事；东小口镇入户发送“有事请找我”服务群众联系卡，直接点对点联系2000多户居民……2022年以来，北京昌平区积极探索“回天有约”基层协商议事体系建设试点工作，推动构建“小事大事都能议、遇到难处齐出力”的共治氛围，不断提升基层治理效能。

为民服务没有终点。从“治大城市病”到“谋高质量发展”，百姓每年都能看到新变化，一座充满活力、和谐有序的幸福家园正在京城北部拔节生长。（董兆瑞参与采写）

(责编：王震、陈键)
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