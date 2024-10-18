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高质量发展调研行｜从一家企业看高质量充分就业

李建广 戴林峰
2024年10月18日09:27 | 来源：人民日报客户端
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就业是最大的民生。

汽车产业上下游产业链条长，关联度高，对经济的带动能力强，是吸纳就业的重要领域。近年来，北汽新能源不断“扩大就业容量、提升就业质量”，切实推动“人尽其才，才尽其用”，为企业的高质量发展提供坚强的人才保证和智力支持。

看育才，北汽新能源搭建了7大岗位序列、42大子序列的岗位职级体系，构建人才全面发展体系，让有才者能够充分施展才华。

看用才，一方面，公司通过线上线下方式提前与学校沟通，让应届毕业生了解适合自己的企业和专业，企业也能精准找到匹配的学生；另一方面，学生入职后，无论是在大师工作室还是工匠工作室，都要将其培养成才，为其提供成长台阶和工作机会，使其发挥才能。当员工工作出色，产品设计优良，企业效益提升后，又能进一步扩大招工规模，形成一个正向的循环。

现在，北汽集团作为北京市首批特级技师评聘试点企业，已助力8名高技能人才获评成为北京市首批特级技师，并且支持所属企业开展特级技师工作，建立了一批技能大师工作室、劳模工匠创新工作室。

促进高质量充分就业，北京先后制定实施稳就业专项行动“30条”，出台支持高校毕业生就业“十项行动”，建立国家公共就业服务区域中心，并在全国率先发布人力资源服务区域协同地方标准。

(责编：王震、陈键)
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