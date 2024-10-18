王昊男 李建广 戴林峰

北京城市副中心东六环路西侧，千年大运河畔，一座“超级枢纽”正紧锣密鼓建设。远远望去，它标志性的“京帆”屋盖好似扬起的船帆，等待未来扬帆远航。

更让人惊叹的是，新颖独特的“京帆”下面，竟然“藏”着一座新一代的火车站——

它规模超大：地下车站建筑面积达128万平方米，相当于5个国家体育场“鸟巢”，建成后将成为亚洲最大的地下综合交通枢纽。

它功能繁多：2条城际铁路、1条市郊铁路、4条轨道交通、15条公交接驳线路在这里交汇，未来还能直接办理乘飞机手续，在码头登船游览大运河。

它四通八达：距离最近的两条轨道线路之间换乘最快只需1分钟，80%的换乘可在3分钟内完成，出入口多达160个，从地上楼宇到地铁站平均用时不超过4分钟。

它绿色低碳：“京帆”屋盖采用了类似国家游泳中心“水立方”的材料，把阳光引入地下32米深的站台，让候车旅客感受到温暖明亮，同时节约了宝贵的能源。

它诸多“领先”：国内第一个融合城际铁路、轨道交通、城市航站楼、码头、综合开发等功能，全国大型交通枢纽项目中率先在铁路场站上方进行综合开发等。

它不只是车站，而是打造一座“地下枢纽地上城”的城市综合体，地下汇集城际铁路、市郊铁路、地铁、公交、停车和商业配套，地上打造超百万平方米的城市复合功能，包括办公、商业、酒店、住宅，让传统车站建筑与城市空间无缝衔接。

它意义非凡，是京津冀“一小时交通圈”重要一环和疏解北京非首都功能标志性工程，未来从这里出发，可实现15分钟直达首都机场，35分钟直达大兴机场和河北唐山，1小时到达雄安新区和天津滨海新区。

北京城市副中心站综合交通枢纽正从蓝图变为现实，即将扬帆起航，成为首都北京新门户、城市副中心的交通中心和活力核心，三地间时空距离也随之大大拉近，群众往来出行更加便捷。

有人将交通比作是经济发展的“大动脉”和“先行官”，随着京津冀交通一体化“加速跑”，交通网络越织越密，三地间的“手”会越“牵”越紧，也为区域发展持续注入新的活力。(人民网记者李博参与采写)

(责编：王震、陈键)

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