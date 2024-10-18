高质量发展调研行｜从长城脚下一个村，看北京乡村全面振兴
2024年10月18日09:33 | 来源：人民日报客户端
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北京城区向北，慕田峪长城脚下，有村名北沟。山野之间，屋舍俨然，景美民富。
一个小山村，如何从“穷旮旯”变身“全国生态文化村”“全国乡村旅游重点村”“中国最有魅力休闲乡村”？北沟村的发展变迁，蕴含着乡村全面振兴密码。
乡村振兴关键在产业振兴。背靠长城，坐拥青山，北沟村靠绿“生金”，以旅兴业。
依托燕山山脉“原产地”和“怀柔板栗”农产品地理标志，北沟村种植2400亩板栗，年产量约50万斤，年收入约200万元。山里的板栗，闯出乡村经济新赛道。
“开窗见长城，抬头看星星”，长城文化带来“国际流量”，吸引12户外籍居民投资兴业。全村150多户居民，有30多户做民宿。仅去年一年，吸引6万人次来村里旅游参观。村民人均年收入3万元左右。
乡村全面振兴，要“塑形”，也要“铸魂”。建设文化广场、修建“传统文化一条街”、组织村民学习传统经典、举办“十星级文明户”“十佳好公婆”等评选活动……北沟村以中华优秀传统文化孕育文明乡风。以文化立村、以文化兴村，一个充满文化气息的现代化村庄初步形成。
北京，有城亦有乡，3000多个村是广袤天地，也是希望的田野。延庆区石峡村，从小山村变成一房难求的民俗村；密云区套里村成立了蔬菜种植合作社，从菜难销到“村里头”品牌蔬菜礼盒供不应求；大兴区鲍家铺村，盘活闲置农房打造文化空间，吸引艺术家驻村和村民做邻居……京华大地，乡村振兴的“蝶变”故事处处可见。
(责编：王震、陈键)
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