新华社北京10月18日电（记者任军、吴雨）记者18日从中国人民银行获悉，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会近日要求金融机构加快落实近期金融增量政策，实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具。

上述三个部门10月16日召开主要金融机构座谈会。会议要求，加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币信贷总量合理增长，加力支持小微企业融资。加强利率政策的执行和传导，扎实组织做好降低存量房贷利率的批量调整工作。

记者了解到，三部门还提出实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具，支持资本市场稳定发展。建立专项工作机制，注重部门协调和业务联动，形成工作合力，最大程度发挥政策效应，持续提振市场信心、改善社会预期，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

(责编：徐婵、卫嘉)

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