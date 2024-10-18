人民网北京10月18日电 （记者黄盛）证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，资本市场在金融运行中牵一发而动全身，在促进创新资本形成、助力产业转型升级、完善社会财富管理、稳定社会心理预期等方面发挥着独特而关键的作用。证监会围绕资本市场高质量发展，强本强基、严监严管，防范风险，有效发挥资本市场功能，更好地服务经济社会发展大局。

针对投融资协调发展，吴清认为，要实现量的总体平衡，加快落实中长期资金入市指导意见，大力发展权益类公募基金，分类施策打通中长期资金入市的堵点痛点，构建支持“长钱长投”的政策体系；推进落实资本市场做好金融“五篇大文章”的各项举措，进一步完善一二级市场协调发展机制，使市场融资规模和节奏更加科学合理；抓住提高上市公司质量这个“牛鼻子”，引导和督促上市公司完善公司治理，进一步提高透明度，加大分红、回购力度，落实市值管理责任，不断提升投资价值，为投资者创造长期回报；实现权责的有效制衡，加强对大股东等“关键少数”行为的必要约束，有效维护中小投资者合法权益，让融资更规范、投资更安心。

针对资本市场改革，吴清表示，将坚持市场化、法治化方向，深化资本市场投融资综合改革，健全推动上市公司高质量发展和增强市场内在稳定性的体制机制，针对一二级市场定价、投资者保护等制约市场功能发挥的重点难点问题，以典型案例为切入点带动制度完善；加强改革协同，把握好时度效，确保各项改革举措可操作可落地可预期，取得实效。

针对资本市场生态，吴清认为，要落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场、违规减持等行为，切实维护市场“三公”；要在加强监管的同时，鼓励践行“五要五不”的中国特色金融文化，督促上市公司、行业机构等坚守法治诚信、契约精神，履行信义义务和受托责任，涵养尊重投资者、回报投资者的股权文化，为资本市场平稳健康发展创造优良“软环境”。

(责编：乔业琼、吕骞)

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