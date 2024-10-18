国开行前三季度发放基础设施贷款9376亿元
2024年10月18日15:30 | 来源：新华社
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记者10月18日从国家开发银行获悉，今年前三季度，国开行发放基础设施贷款9376亿元，基础设施贷款余额占全部贷款余额比例稳步提升，重点支持了交通、能源、水利、物流、数据中心、城市地下管网、城乡生活垃圾污水处理等领域发展。
据介绍，今年以来，国开行不断优化政策体系，创新投融资模式，着力提升基础设施金融服务质效。结合做好五篇大文章，积极支持网络型、产业升级、城市、农业农村、国家安全等五大领域基础设施建设，助力优化基础设施布局、结构、功能和系统集成。
施工车辆在北海市合浦县环北部湾广西水资源配置工程建设现场。新华社记者 周华 摄
国家开发银行业务发展部总经理洪登金表示，国开行在业务发展中将强化职能定位，聚焦主责主业，积极配合宏观政策逆周期调节，系统落实一揽子增量政策，充分发挥基础设施主力银行作用，加大对基础设施重点领域中长期投融资支持，引导带动社会资金共同进入，有力服务进一步扩大有效投资，加快构建现代化基础设施体系。（记者张千千）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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