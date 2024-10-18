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我国科研人员发现乳腺癌保乳术判定癌症边界新方法

2024年10月18日19:15 | 来源：新华网
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新华社昆明10月18日电（记者丁怡全）保乳术为早期乳腺癌的主要手术方式，成功的保乳术既要保证局部无残留病灶，又要兼顾患者的美容和心理需求。为满足这两个条件，需要一种实时、精准判定癌症边界的新方法，以最大限度地降低再手术率。

北京大学肿瘤医院云南医院（云南省肿瘤医院）张国君教授团队，经过多年努力，成功研发出乳腺癌保乳术中判定癌症边界的新方法：在手术过程中，通过荧光探针持续“点亮”肿瘤，使其边界判定更高效，让手术更加精准。这项成果10月17日在权威期刊《科学·转化医学》上发表。

研究团队首先使用核素标记戈沙妥珠单抗，通过免疫正电子发射断层扫描成像在术前实现乳腺癌的精准检测定位、以及对乳腺癌组织高表达的滋养层细胞表面抗原2表达水平的无创评估；进而将小分子染料吲哚菁绿偶联戈沙妥珠单抗，通过近红外荧光成像实现保乳术中癌症边界的精准判定。

为了加快临床转化，团队开发了一种体外快速孵育成像体系，并注册了一项国际II期临床试验，研究证实体外快速孵育成像可在乳腺癌手术中15分钟内快速识别组织的良恶性质及判定癌症边界。这一方法的应用，不仅提高了手术的精确性，也为一些病理诊断资源受限的临床中心提供了一种高效、便捷的诊断工具，为乳腺癌精准手术治疗提供了重要的方法和策略。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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