前三季度国民经济运行总体平稳、稳中有进
【来自国新办新闻发布会的报道】
10月18日，国家统计局发布了前三季度国民经济运行情况。数据显示，前三季度，各地区各部门加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，有效落实存量政策，加力推出增量政策，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，民生保障扎实有力，新质生产力稳步发展，高质量发展扎实推进。9月份多数生产需求指标好转，市场预期改善，推动经济回升向好的积极因素累积增多。
在10月18日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局副局长盛来运表示，总的来看，前三季度经济运行总体平稳、稳中有进，政策效应不断显现，主要经济指标近期出现积极变化。同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻，经济回升向好基础仍需巩固。
推动经济回升向好的积极因素累积增多
“从增长、就业、通胀、国际收支这四大宏观指标判断，前三季度经济运行总体平稳，稳定运行的总基调没有变。”盛来运介绍，前三季度我国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。这些指标波动幅度不大。
前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.1%。其中，二季度为5.0%，三季度为5.2%，全国城镇调查失业率总体稳定。前三季度，全国居民消费价格指数同比上涨0.3%，一季度同比持平，二季度上涨0.3%，三季度上涨0.5%。另外，国际收支基本平衡。今年的外贸形势总体好于预期，前三季度，出口增长6.2%，我国外汇储备重新回到3.3万亿美元。
盛来运表示，9月份国民经济出现积极变化，多数指标边际改善，经济运行呈现出筑底企稳态势。在一系列政策效应的作用下，尤其是在9月下旬中共中央政治局会议召开以后，一揽子增量政策加快推出，极大增强了市场信心，改善了预期，增强了市场活力。
从生产来看，全国规模以上工业增加值9月份同比增长5.4%，比8月份回升0.9个百分点，这是在工业增速下滑4个月以后的首次止跌回升。服务业生产指数增长5.1%，比8月份提升0.5个百分点。从需求来看，社会消费品零售总额9月份同比增长3.2%，比8月份提升1.1个百分点。1—9月份，固定资产投资同比增长3.4%，与1—8月份持平，这是在固定资产投资增速连续多月下滑以后首次止跌回稳。
工业经济表现亮眼
工业是今年经济运行的一个亮点。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，比GDP增速高1个百分点，为经济稳定增长发挥了重要支撑作用，贡献率接近4成。
前三季度工业表现缘何成亮点？盛来运指出，我国工业基础比较扎实，产业配套能力比较强、韧性比较大。因此，尽管遇到来自外部的冲击和内部结构调整的压力，我国工业仍显示出了较强的竞争力。
今年工业表现较好与出口的支撑有关。前三季度，工业出口交货值增长4.1%，全口径货物出口增长6.2%。
党的十八大以来，我国加力推进工业结构调整和转型升级，推动工业领域新质生产力发展。数据显示，工业高端化、智能化、绿色化的方向和趋势明显。另外，数字经济产业、具有竞争优势的新能源相关行业都保持较快增长，为工业的稳定发展提供了强大动力。
工业势头表现较好与“两重”“两新”政策落实也密切相关。随着政策效应持续释放，新能源车受益较大，前三季度，新能源汽车产量同比增长33.8%，与其相关的一些制造业如金属冶炼设备、数控锻压设备等产品产量都保持两位数增长。
盛来运认为，从大趋势看，工业还会继续保持稳定发展势头。四季度，随着一揽子政策落地落实，中国工业经济质量和效益都会得到提升。
新质生产力加快形成
发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。盛来运表示，从统计数据来看，新质生产力在加快形成。
创新投入继续增加。去年我国研发投入R&D经费的总量首次超过3.3万亿元人民币，居世界第二，在推动高科技产业发展、推动创新方面发挥了重要作用。世界知识产权组织日前发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国在全球的创新力排名较去年上升1位至第十一位。此外，高技术产业投资前三季度同比增长10%，高技术产业投资对全部固定资产投资增长的贡献率达到27.1%。
创新成果不断涌现。知识产权相关部门数据显示，今年前8个月，发明专利授权量同比增长20%以上，量子计算机上线，大国重器、重大成果不断涌现。
新产业、新业态、新模式加快形成、拓展。数据显示，前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%，比规模以上工业增速高3.3个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长11.3%，明显高于服务业增速。实物商品网上零售额增长7.9%，即时零售、直播带货都保持较高增速。
“新质生产力在加快培育、形成。”盛来运认为，随着有利于推动新质生产力发展的增量政策落地和改革政策到位，我国的新质生产力发展具有较大空间。
（本报记者 董蓓）
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