新华社北京10月19日电 题：新华社经济随笔：中国经济三季报出炉，我们从中读出什么？

新华社记者陈炜伟

10月18日上午，位于北京西长安街的国务院新闻办发布厅内，中外媒体记者早早排起长队，争相领取新鲜出炉的中国经济数据材料。世界渴望从中读出第二大经济体的新变化。

前三季度，中国经济同比增长4.8%，总体平稳、稳中有进，但二三季度增长略有波动。对此，应如何看待？

压力和挑战，始终与中国经济稳中求进的发展轨迹相伴。

今年4月30日的中共中央政治局会议指出“经济持续回升向好仍面临诸多挑战”；7月30日中共中央政治局会议对“发展中、转型中的问题”进行阐明；9月26日中共中央政治局会议指出当前经济运行出现一些新的情况和问题，据此作出新的部署。

对形势“怎么看”心中有数，对困难“怎么办”果断出招，党中央的科学判断和部署，引领中国经济迎难向前。

从三季度经济数据中，我们看到，国民经济运行稳的总基调没有变。

经济增速波动幅度不大，且都在预期目标附近；全国城镇调查失业率和物价水平总体比较稳定，外汇储备重新回到3.3万亿美元，支撑经济大盘的“宏观四角”运行平稳。

从三季度经济数据中，我们看到，高质量发展扎实推进的大趋势没有变。

例如，前三季度，规模以上装备制造业和规模以上高技术制造业增加值同比分别增长7.5%、9.1%；以新能源汽车、锂电池、光伏这些“新三样”为代表的绿色产业继续保持两位数的高增长；居民收入前三季度增速略高于GDP增速。既有经济向上，更有结构向优。

从三季度经济数据中，我们看到，筑底企稳的态势正在呈现。

9月份，工业增速下滑4个月以后首次止跌回升；1至9月份，固定资产投资增速连续多个月下滑以后首次止跌回稳。看似平常的指标改善，来之不易，意义不容小觑。

在三季度经济数据背后，我们也能感受到，一系列政策在发力。

有人评价说，近期以来，中国经济打响了一场“信心仗”。

降准降息，释放长期流动性约1万亿元，推动企业融资和居民信贷成本进一步降低；新增实施100万套城中村改造和危旧房改造；预计到年底房地产“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元……

数字，往往有最直观的冲击力，但政策的含金量，不止在数字里。

含金量体现在“针对性”上：针对经济下行压力，强化宏观政策逆周期调节；针对国内有效需求不足，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新、继续发行超长期特别国债等措施及时有力；针对一些企业生产经营困难，加大助企帮扶力度，切实优化营商环境。

含金量体现在“系统性”上：统筹财政、金融、消费、投资、房地产、股市、就业、民生等各领域政策，形成合力、握指成拳。

含金量体现在“前瞻性”上：既着眼当下，更重视解决经济中长期发展重大问题，制定全国统一大市场建设指引、建立未来产业投入增长机制等重大改革举措，打基础、利长远，锚定高质量发展目标不松劲。

当前，中国经济正处在结构调整转型的关键期，调整的阵痛在持续释放，政策发力显效需要时间，持续回升向好需要耐心。

办法总比困难多，信心更比黄金贵。贯彻落实好党中央决策部署，加快落实一揽子增量政策和已经出台的存量政策，推动积极因素进一步累积增多，千行百业一个个经济细胞更好地动起来、活起来，中国经济也将持续暖起来、好起来。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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