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两岸“小三通”客运航线今年客流量突破100万人次

王成
2024年10月21日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：两岸“小三通”客运航线今年客流量突破100万人次

记者20日从厦门出入境边防检查总站获悉，截至10月19日，两岸“小三通”客运航线今年客流量已突破100万人次，同比增长87.6%。

今年以来，闽台人员往来呈增长态势，两岸“小三通”客运航线班次加密，客流量显著增加。目前，福建四条“小三通”航线的航班班次，已从2023年复航之初的每周26航次增加至每周最多182航次。10月13日，厦金“小三通”客运航线单日查验出入境人员超5000人次，创2023年复航以来新高。

另据了解，今年前三季度，厦门边检总站累计查验闽台往来旅客142.4万人次，自福建省口岸入境的台胞65万人次，同比分别增长74.6%、73.5%。

为推动两岸人员交流更加便捷，厦门边检总站密切监测口岸实时流量，开足查验通道，创新查验模式，进一步提升口岸通关保障能力。

(责编：罗知之、陈键)
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