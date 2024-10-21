原标题：今年首趟“中欧班列——进博号”抵沪

本报上海10月20日电（记者颜维琦 通讯员胡晓炜、钱永喆）第七届进博会开幕在即。20日上午，今年首趟“中欧班列——进博号”顺利抵达中国铁路上海局集团有限公司上海铁路物流中心闵行货场中储专用线。据记者了解，进博会参展展品已连续4年通过中欧班列直达上海。

“进博号”主要服务进博会展品运输。此趟班列承运的货物主要为化妆品和机械设备。班列从德国杜伊斯堡发车，途径波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，经阿拉山口铁路口岸入境，全程运行11000多公里，用时21天，承运货物76个标箱，货值近1亿元人民币。

中欧班列是共建“一带一路”的标志性品牌，具有全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全等比较优势，受到沿线各国客户青睐。自2021年首列“进博号”开行以来，中欧班列便与进博会紧密联系在一起，为欧洲以及沿线国家企业赴上海参展开辟一条全新的通道，成为进博会“展品变商品”又一高服务品质的路径选择。过去3年，上海中欧班列已连续组织开行4列“中欧班列——进博号”，将参展第四、第五、第六届进博会的欧亚展品送抵上海。

记者了解到，此次“进博号”开行，由中国铁路上海局集团有限公司、上海东方丝路多式联运有限公司紧密合作，提供包括货品承运、服务保障、设备设施管理在内的全流程服务。

为服务好第七届进博会，铁路部门会同海关、上海东方丝路多式联运有限公司等部门、企业，计划组织开行4列“进博号”，承运货物300个标箱左右，货值将超过3.8亿元人民币，进一步放大进博会的溢出效应。截至目前，“中欧班列——进博号”始发站点包括德国杜伊斯堡、汉堡，波兰马拉舍维奇等，已经成为欧洲各国展品参展进博会的重要运输方式。

目前，上海中欧班列已累计开行244列，发运集装箱近2.5万标箱，总货重约22万吨，总货值超85亿元人民币。上海中欧班列已连通欧亚13个国家的120余个城市站点，同时通过这些站点辐射欧亚其他国家，对共建“一带一路”和巩固上海在“一带一路”的重要地位起到积极作用。

(责编：罗知之、陈键)

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