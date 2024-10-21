人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024中国-北欧经贸合作论坛在武汉开幕

2024年10月21日13:19 | 来源：湖北省人民政府网
小字号

原标题：2024中国-北欧经贸合作论坛在汉开幕

　　10月18日上午，2024中国-北欧经贸合作论坛在武汉开幕。全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼出席开幕式并宣布开幕。

　　湖北省委书记、省人大常委会主任王蒙徽致辞。商务部部长王文涛视频致辞。湖北省委副书记、省长王忠林主持开幕式。

　　王蒙徽代表省委、省政府向出席论坛的各位嘉宾表示欢迎，向长期以来关心支持湖北发展的各国各界朋友表示感谢。他说，我们将打造高能级开放平台，建设花湖国际自由贸易航空港，推进湖北自由贸易试验区提升战略；推动深层次交流合作，加快发展跨境电商、数字贸易、服务贸易等新业态，加强与北欧各国在科技创新、产业投资、绿色发展等领域的务实合作；营造更优质开放生态，以控制成本为核心建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，推进国际贸易投资便利化。希望大家以此次论坛为契机，落实全球发展倡议，共享发展机遇，共创美好未来。

　　王文涛代表商务部向出席论坛的各位嘉宾表示热烈欢迎和诚挚问候。他说，当前世界百年未有之大变局加速演进，中国愿与北欧各国一道，赓续传统友谊，坚持开放合作，为世界注入更多稳定性、确定性。我们将坚定不移扩大高水平开放，擦亮“投资中国”金字招牌，拓展与北欧各国合作领域，欢迎广大北欧企业把握中国机遇，共享发展红利。我们将致力于推动全球开放合作，与北欧各国加强沟通协作，共同维护全球产供链安全稳定。中国-北欧经贸合作论坛是双方交流合作的长效机制和重要平台，我们愿与北欧各界共同维护好、发展好这一机制，进一步拓展内涵、提质增效，为推动中欧经贸关系健康稳定发展和全球经济复苏作出更大贡献。

　　冰岛驻华大使馆副馆长裴英歌，中国欧盟商会主席、丹麦马士基集团北亚区首席代表彦辞，泰康保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官陈东升，东风汽车集团有限公司董事长杨青作了发言。

　　开幕式上，还举行了北欧精品馆开馆仪式和鄂州花湖国际机场-丹麦比隆货运航线开通仪式。16个重点项目现场签约。

　　商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激，中国德国友好协会会长、中国外交部外交政策咨询委员会委员史明德，波黑驻华大使西尼沙·贝尔扬；省领导郭元强、杨云彦、陈平，武汉市市长盛阅春；商务部有关司局及驻武汉特派员办事处负责人；北欧及其他欧洲国家驻华使节；欧洲国家知名商协会负责人及部分世界500强企业、知名跨国公司高管，投资机构负责人，知名专家学者，省内企业代表等出席开幕式。

　　中国-北欧经贸合作论坛由商务部、湖北省人民政府共同举办。此次论坛紧扣因地制宜发展新质生产力，聚焦绿色低碳、数字经济等新领域新赛道，将举办绿色航运发展论坛、新能源汽车产业链对接会、跨境电商合作论坛等系列活动。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：高端化本土化齐驱 中国品牌这样“走出去”
　　欧洲杯赛场，中国造VAR显示屏帮助裁判精准判罚；巴黎奥运会期间，国产户外LED大屏助力节能减排；2024德国柏林国际消费电子展（IFA2024）上，中国品牌为全球消费者提供智慧家居解决方案…… 近年来，越来越多中国品牌主动“走出去”，加速融入世界市场，服务全球消费者。在这个过程中，中国家电品牌坚持技术创新，持续擦亮品牌底色。…
能源转型向新而行 厚植高质量发展绿色底色
　　近年来，我国深入推进能源生产和消费方式变革，能源供给保障能力全面提升，能源绿色低碳发展实现历史性突破，有力保障了经济社会高质量发展。 我国能源低碳转型步入“快车道”，能源供给新体系加快构建，为经济发展注入强劲动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部