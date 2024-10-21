原标题：2024中国-北欧经贸合作论坛在汉开幕

10月18日上午，2024中国-北欧经贸合作论坛在武汉开幕。全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼出席开幕式并宣布开幕。

湖北省委书记、省人大常委会主任王蒙徽致辞。商务部部长王文涛视频致辞。湖北省委副书记、省长王忠林主持开幕式。

王蒙徽代表省委、省政府向出席论坛的各位嘉宾表示欢迎，向长期以来关心支持湖北发展的各国各界朋友表示感谢。他说，我们将打造高能级开放平台，建设花湖国际自由贸易航空港，推进湖北自由贸易试验区提升战略；推动深层次交流合作，加快发展跨境电商、数字贸易、服务贸易等新业态，加强与北欧各国在科技创新、产业投资、绿色发展等领域的务实合作；营造更优质开放生态，以控制成本为核心建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，推进国际贸易投资便利化。希望大家以此次论坛为契机，落实全球发展倡议，共享发展机遇，共创美好未来。

王文涛代表商务部向出席论坛的各位嘉宾表示热烈欢迎和诚挚问候。他说，当前世界百年未有之大变局加速演进，中国愿与北欧各国一道，赓续传统友谊，坚持开放合作，为世界注入更多稳定性、确定性。我们将坚定不移扩大高水平开放，擦亮“投资中国”金字招牌，拓展与北欧各国合作领域，欢迎广大北欧企业把握中国机遇，共享发展红利。我们将致力于推动全球开放合作，与北欧各国加强沟通协作，共同维护全球产供链安全稳定。中国-北欧经贸合作论坛是双方交流合作的长效机制和重要平台，我们愿与北欧各界共同维护好、发展好这一机制，进一步拓展内涵、提质增效，为推动中欧经贸关系健康稳定发展和全球经济复苏作出更大贡献。

冰岛驻华大使馆副馆长裴英歌，中国欧盟商会主席、丹麦马士基集团北亚区首席代表彦辞，泰康保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官陈东升，东风汽车集团有限公司董事长杨青作了发言。

开幕式上，还举行了北欧精品馆开馆仪式和鄂州花湖国际机场-丹麦比隆货运航线开通仪式。16个重点项目现场签约。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激，中国德国友好协会会长、中国外交部外交政策咨询委员会委员史明德，波黑驻华大使西尼沙·贝尔扬；省领导郭元强、杨云彦、陈平，武汉市市长盛阅春；商务部有关司局及驻武汉特派员办事处负责人；北欧及其他欧洲国家驻华使节；欧洲国家知名商协会负责人及部分世界500强企业、知名跨国公司高管，投资机构负责人，知名专家学者，省内企业代表等出席开幕式。

中国-北欧经贸合作论坛由商务部、湖北省人民政府共同举办。此次论坛紧扣因地制宜发展新质生产力，聚焦绿色低碳、数字经济等新领域新赛道，将举办绿色航运发展论坛、新能源汽车产业链对接会、跨境电商合作论坛等系列活动。

(责编：曹淼、李源)

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