新华社北京10月21日电 题：LPR再次下降，企业居民融资迎利好！

新华社记者吴雨

又“降息”了！企业和居民将再享利好。

10月21日，新一期贷款市场报价利率（LPR）发布，1年期和5年期以上LPR双双下降25个基点，1年期LPR降至3.1%，5年期以上LPR降至3.6%。

这已是LPR年内第三次下降。今年2月，5年期以上LPR下降25个基点；7月，1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点。

LPR下降会带来什么影响？

作为贷款利率定价的主要参考基准，LPR的每一次调整，都直接影响企业和居民的融资成本。

今年以来，1年期LPR已累计下降35个基点，5年期以上LPR已累计下降60个基点。在LPR的带动下，贷款利率进一步下行。

中国人民银行新发布的一组数据印证了这一趋势：9月，新发放企业贷款加权平均利率约为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率约为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点，均处于历史低位。

今年以来，越来越多企业的贷款利率进入“3时代”，各地新发放房贷利率明显下行，存量房贷也将迎来批量调降。此次LPR再次下降，将给企业、居民带来哪些实实在在的好处？

以房贷利率为例，对于即将贷款买房的人来说，LPR下降会带动新发放的房贷利率进一步下行；对于存量房贷借款人来说，今年LPR已下降60个基点，加上10月25日存量房贷利率将进行批量调降，房贷负担会进一步减轻。

如果有借款人正好在此次“降息”后迎来重定价日，立马能享受到存量房贷利率降至3.3%的利好。

以北京为例，前期北京首套房贷利率最低加点是55个基点，此次将最低加点降至减30个基点，再加上今年LPR已下降的60个基点，不少人的存量房贷利率可累计下降145个基点。按照100万元贷款、25年等额本息的还贷方式计算，房贷利息总额减少超24万元，每月月供减少超800元。

LPR下降的好处不止于此。

“LPR下降传递出稳投资、促消费的政策信号，有助于持续扩大有效需求，增强发展内生动力。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，近期，金融管理部门还出台了稳楼市、稳股市等一揽子金融政策，这些政策和降息降准政策一起，打出“组合拳”，对提振信心、稳定预期将持续产生积极作用。

9月26日召开的中共中央政治局会议提出“实施有力度的降息”，次日中国人民银行下调政策利率20个基点，并带动各类市场基准利率下降。因此，对于此次LPR跟随政策利率下降，市场已有预期。今年以来，货币政策持续发力，银行让利实体经济的力度也持续加大。

行至10月，做好四季度经济工作对于确保实现全年经济社会发展预期目标任务至关重要。在此背景下，需要进一步精准施策降低融资成本,为企业纾困解忧,让企业轻装上阵；减轻居民利息负担，进一步提升消费能力。

为了促进社会融资成本进一步降低，多方在发力。

存款利率和LPR同步下行，为贷款利率进一步下行创造空间。10月18日，国有大行已主动下调存款挂牌利率，降幅从0.05个至0.4个百分点不等。这有利于降低银行负债成本，对稳定净息差形成支撑，提升金融支持实体经济的可持续性。

加大货币政策力度，为银行提供长期低成本资金。与国际上主要经济体央行相比，我国存款准备金率还有一定下调空间。日前，中国人民银行行长潘功胜表示，年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25个至0.5个百分点。

随着一揽子增量政策落地见效，社会融资成本有望进一步下降，扩大有效投资，激活消费“主引擎”，助力经济持续回升向好。

(责编：卫嘉、白宇)

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