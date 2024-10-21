金九银十，汽车消费旺季更加火热。

商务部最新数据显示，9月前三周，全国乘用车零售124.3万辆，比上年同期增长10%，比8月前三周增长10%。其中新能源乘用车零售66.4万辆，比上年同期增长47%，比8月前三周增长7%。

今年以来，消费品以旧换新大力推进，汽车以旧换新是其中重要一环。真金白银的补贴带来实实在在的优惠，激发了人们的参与热情，多家车企接连刷新销售纪录。

数据显示，截至10月7日24时，商务部汽车以旧换新平台已收到补贴申请超127万份，带动新车销售额超1600亿元，其中新能源车补贴申请量占比超60%。1—8月，全国报废汽车回收量比上年同期增长42.4%，特别是汽车以旧换新政策实施以来的5月、6月、7月和8月，同比增幅分别达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。

今年4月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》；随后，商务部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。8月，关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知发布，提高补贴标准：对报废更新的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。

汽车产业是中国经济高质量发展的重要引擎，汽车产值占中国国内生产总值的比重、汽车消费占中国社会消费品零售总额的比重均在10%左右。以旧换新激发汽车消费新活力，给整个消费市场注入信心。

打出组合拳，推动汽车消费活力更强劲——

人民银行、金融监管总局调整汽车贷款最高发放比例要求，为金融机构推出购车“零首付”政策提供制度支撑。

国家税务总局明确，资源回收企业可以向自然人报废产品出售者“反向开票”，解决废旧汽车等回收企业税前扣除凭证问题，降低企业税收负担……

数据显示，1—9月，全国汽车销量达2157.1万辆，同比增长2.4%；其中新能源汽车销量达832万辆，同比增长32.5%，占汽车新车总销量的38.6%。

提升便利度，消费者领取补贴资金更快捷——

商务部开发了汽车以旧换新信息平台，上线汽车以旧换新小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门车辆相关数据，实现补贴申请一口提交、一网联审。消费者只需登录全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序，即可便捷地申请汽车报废更新补贴、查询进度。

完善配套措施，推动以旧换新政策更给力——

在湖北，转让本人名下湖北号牌旧车并购买新车在省内上牌的，新能源乘用车分档给予8000元、1.2万元、1.6万元补贴，燃油乘用车分档给予7000元、1万元、1.3万元补贴。

在贵州，转出或报废旧车并购买新能源乘用车的，按交易发票金额的8%给予补贴，最高补贴1.6万元；购买符合标准的燃油乘用车的，按交易发票金额的7%给予补贴，最高补贴1.5万元……

中共中央政治局9月26日召开会议指出，“要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。”

消费是中国经济增长的重要引擎。当前，消费总体保持平稳。随着消费品以旧换新工作深入推进，汽车、家电等消费领域的潜力将得到更好挖掘，一定可以在更好满足消费者需求的同时，在促进消费持续扩大、发展新质生产力、加快相关行业绿色转型等方面发挥更大积极作用。

(责编：白宇、卫嘉)

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