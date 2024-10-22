湖南永州多措并举推动现代农业发展
强化要素保障 发展提质增效
2024年10月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报长沙10月21日电 （记者申智林）湖南省永州市创新“两抓两促”（抓在建涉农项目促投资进度、抓涉农生产主体促产值贡献）工作机制，不断推动现代农业发展。今年以来，永州市新增规模以上农产品加工企业34家。246个重点涉农在建项目完成投资60.29亿元，292个重点涉农生产主体完成投资223.96亿元。上半年，永州市完成农林牧渔总产值375.1亿元。
永州市强化要素保障，以改革助力发展。推动资源、资金等要素向重点项目和主体倾斜，简化行政审批程序，推行绿通减免一查多用、出口集中申报等六项举措，在减少仓储周期、降低物流成本、增强企业信誉等方面为相关农业企业提供支持，推动发展提质增效。
《 人民日报 》（ 2024年10月22日 06 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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