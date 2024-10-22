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新疆和田植物工厂探索作物快速繁育——

水稻“住楼房” 沙漠收获忙（探访）

本报记者 李亚楠
2024年10月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　新疆和田，一座座温室大棚矗立在漫漫黄沙中。走到跟前，里面一派生机盎然，各种植物吸收着光热资源，萌芽、生长、开花、结果。

　　这里是万亩沙漠设施农业产业园内的植物工厂。三层栽培架上，采用垂直立体多层空间无土栽培技术的水稻“住上了楼房”，单位面积产量大幅增加。不仅如此，这里的水稻从定植到收获只需两个月，远远小于120到150天的我国水稻生长平均周期。

　　“我们这次种的是当地的‘新稻1号’水稻品种，采用了快速繁育技术。”中国农业科学院都市农业研究所研究员王森介绍，其中育秧时间15天，将水稻秧苗定植到立体栽培槽之后，整个生长周期只需要60天。

　　生长周期为何能大大缩短？中国农业科学院都市农业研究所首席科学家杨其长率领科研团队，通过快速繁育技术手段，实现了水稻生育期减半，且全年不分季节连续繁育的技术突破。

　　在植物工厂内，记者发现有很多LED灯，这是水稻快速繁育的“法宝”。科研团队成员史大炜介绍，根据水稻不同生育期的光合需求，不断调控光配方，实现精准补光，大幅缩短了水稻本身的繁育周期。

　　杨其长告诉记者，植物工厂可以控制温度、湿度、光照、二氧化碳和根际营养。今年4月，首次试种的快速繁育水稻收获，亩产达1051.5公斤。5月份以来又收获两茬，亩产均超过1000公斤，目前第四茬正在培育。

　　“未来，我们在戈壁沙漠上也可以通过沙漠温室以及新技术的应用，探索粮食作物的高效生产。如果一年收获五茬的话，一亩地一年的产量就可以达到5000公斤左右，助力粮食安全。”杨其长说。

　　快速繁育水稻的秧苗从哪里来？科研团队成员杨俊给记者展示了立体循环式育秧机，“育秧机不停转动，光充分照射到每个植株上，让植株均匀地生长，15天就能完成育秧。一台育秧机占地仅10平方米左右，可以供应50亩水稻需要的秧苗。”

　　据介绍，这项快速繁育技术已在四川成都植物工厂试验成功，但成都自然光比较弱，基本全部依赖人工补光，能源成本、运行成本和建设成本相对较高。为此，科研团队把目光瞄准了新疆和田。

　　在和田，不少温室大棚建在沙漠上，建设用地成本低，日照时间长。“我们可以最大限度利用自然光，同时还能蓄积热量，不需要燃煤保持温度。”杨其长说，和田的沙漠是非常理想的试验场地。经过两年多的试验，团队终于攻克了在沙漠温室条件下水稻快繁生长的关键难题。

　　杨其长测算过成本：“这种高效节能的沙漠连栋温室，1平方米建设成本只有350元左右。未来与新能源、机械化、智能化装备技术结合后，它的建设成本和运行成本还会降低。”

　　万亩沙漠设施农业产业园内，目前共有4座植物工厂，除水稻外，记者还见到了正在生长的玉米、西红柿、人参果等不同作物。现在，杨其长和他的科研团队又在沙漠温室里继续探索大豆、玉米、小麦等主粮作物，以及油菜、棉花和苜蓿等作物的快速繁育关键技术，为未来温室作物快繁加代育种及高效生产提供科技支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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