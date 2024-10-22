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前三季度，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产保持增长——

能源高质量供给得到有力保障（锐财经）

本报记者 廖睿灵
2024年10月22日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　位于贵州省六盘水市六枝特区月亮河乡的老虎大坪光伏项目，每年通过南方电网六盘水供电局管辖的110千伏变电站，向电网输送约9000万千瓦时清洁能源，助力国家产业转型升级示范区建设。图为六枝特区月亮河乡的老虎大坪光伏发电站。
　　王 飞摄（人民视觉）

　　在山东省东营市胜利油田利斜856钻井现场，胜利石油工程公司渤海50691钻井队员工进行起下钻施工，加快石油勘探开发步伐。
　　王国章摄（人民视觉）

　　国家统计局日前发布的数据表明，今年前三季度，国内化石能源生产和进口稳定增加，非化石能源发电量高速增长，有力保障能源高质量供给。需求方面，全社会能源消费保持增长，非化石能源消费占比显著提升，能源绿色低碳转型蹄疾步稳。

　　各类能源产量稳定增加

　　国家统计局能源统计司司长胡汉舟介绍，前三季度，各类能源保供稳价措施持续发力，能源安全稳定供应形势良好，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产增速均较上半年有所加快。

　　原煤生产方面，前三季度，全国规上工业原煤产量34.8亿吨，同比增长0.6%。胡汉舟表示，6月份以来，原煤生产快速恢复，前三季度规模以上工业原煤产量增速转正。

　　油气生产方面，前三季度，规模以上工业原油产量1.6亿吨，同比增长2%；规上工业天然气产量1830亿立方米，同比增加113亿立方米，增长6.6%，较上半年加快0.6个百分点。

　　同时，规上工业电力生产有所加快。“下半年以来，为应对持续高温、洪水、台风等极端气候，有关部门和企业多点发力，多种电源协同共济，全力保障生产生活用电。”胡汉舟说。

　　前三季度，规模以上工业发电量7.1万亿千瓦时，同比增长5.4%，增速较上半年加快0.2个百分点。其中，规模以上工业火力发电量4.7万亿千瓦时，同比增长1.9%；风电、太阳能发电装机容量快速增长，水电出力高于同期，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等非化石能源发电量2.3万亿千瓦时，同比增长13.4%，发电占比较上年同期提高2.4个百分点。

　　全社会能源消费总量增长

　　据国家统计局初步测算，前三季度，全社会能源消费总量同比增长4.8%。其中，非化石能源消费比重较上年同期提高2.6个百分点，煤炭比重下降1.9个百分点，石油下降0.9个百分点，天然气上升0.2个百分点。

　　从电力消费情况看，作为经济运行“晴雨表”的用电量继续保持增长态势。国家能源局发布的数据显示，前三季度，全社会用电量累计74094亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为70560亿千瓦时。从单月看，9月份全社会用电量8475亿千瓦时，同比增长8.5%。

　　“今年8月、9月全社会用电量同比分别增长8.9%和8.5%，连续两个月增速超过8%。近两个月电力消费量快速增长，一方面是因为国家加大宏观调控力度，有效落实存量政策并陆续出台一揽子增量政策，推动国民经济平稳运行，支撑了电力消费增长。另一方面，8月和9月，西南、华东、华中区域出现持续高温天气，降温需求旺盛，导致用电量快速增长。”中国电力企业联合会有关负责人分析。

　　分地区看，前三季度，全国所有省份用电量均实现正增长。根据中国电力企业联合会提供的数据，前三季度东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长7.8%、8.3%、8.7%和3.2%。从具体省份看，西藏、安徽、重庆、新疆、云南、浙江、湖北、江苏等8个省份用电量增速均超过10%。

　　高技术产业用电量增速领先

　　今年以来，各产业用电情况如何？国家能源局发布的数据显示，前三季度，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%；第二产业用电量47385亿千瓦时，同比增长5.9%；第三产业用电量13953亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量11721亿千瓦时，同比增长12.6%。

　　中国电力企业联合会有关负责人分析，前三季度，第二产业用电量增速高于上年同期，其中高技术及装备制造业用电量增速领先。“前三季度，第二产业用电量同比增长5.9%，增速比上年同期提高0.5个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为48.9%。同时，制造业用电量同比增长5.8%。”该负责人介绍，分大类看，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，表明制造业延续转型升级趋势。同时，消费品制造业前三季度用电量同比增长6.4%，增速比上年同期提高1.4个百分点；四大高载能行业前三季度用电量同比增长3%。

　　“在四大高载能行业中，有色金属冶炼和压延加工业前三季度的用电量同比增长了5.4%。这是由于近年来风电、光伏、锂电、新能源汽车等行业快速发展，给有色金属行业带来了新的增长点。”该负责人说。

　　前三季度，第三产业用电量也延续了快速增长势头，其中，充换电服务业用电量高速增长。中国汽车工业协会充换电分会日前发布的数据显示，截至今年9月底，全国电动汽车充电设施总数达到1143.3万台，同比增长49.6%；其中公共充电设施332.9万台，私人充电设施810.4万台。1—9月，全国电动汽车充电设施增量为283.7万台，月均增加31.5万台。

　　中国电力企业联合会有关负责人说，伴随我国电动汽车保持高速发展，充换电服务业也实现快速发展，前三季度，该行业用电量同比增长56.7%，显著拉动了第三产业用电量增长。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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