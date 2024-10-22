前三季度
国开行发放基础设施贷款9376亿元
2024年10月22日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月21日电 （记者王俊岭）记者21日从国家开发银行了解到，今年前三季度，国开行发放基础设施贷款9376亿元，基础设施贷款余额占全部贷款余额比例稳步提升，重点支持了交通、能源、水利、物流、数据中心、城市地下管网、城乡生活垃圾污水处理等领域发展。
国开行业务发展部总经理洪登金说，国开行将积极配合宏观政策逆周期调节，系统落实一揽子增量政策，充分发挥基础设施主力银行作用，加大对基础设施重点领域中长期投融资支持，引导带动社会资金共同进入，有力服务进一步扩大有效投资，助力构建现代化基础设施体系。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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