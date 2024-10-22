本报记者 孔德晨

今年以来，国家市场监督管理总局持续修订出台经营者集中新申报标准、开展试点委托中期评估、优化简易案件审查思路、简化简易案件申报材料等工作，相关举措降低了经营主体经营者集中申报制度性交易成本。

日前举行的新闻发布会上，国家市场监管总局反垄断二司司长徐乐夫介绍，经营者集中新申报标准公布以来，申报门槛大幅度提高，一批规模较小的经营者不再需要申报。今年以来（以下数据均截至2024年9月30日），申报数量较上年同期减少94件，同比下降15.77%。

——优化审查思路，减轻企业负担。“新的简易案件申报材料要求已于上月发布，10月12日正式上线施行。”徐乐夫说，“这一举措，是总局进一步健全分类分级审查制度，落实反垄断法修订成果的具体实践，将有效降低企业申报成本，激发经营主体内生动力，有利于创造更加公平、更有活力的市场环境。”

——完善规章制度，提高审查规范性和透明度。总局制订《横向经营者集中审查指引》并公开征求意见，起草《非横向经营者集中审查指引》，规范审查思路，增强审查可预期性。加快制定《违法实施经营者集中行政处罚裁量权基准》并公开征求意见，进一步明确处罚标准，规范自由裁量权，保障执法尺度透明统一。

——持续提高审查效率，提振经营主体投资信心。今年以来，总局共收到经营者集中申报502件，审结455件，平均受理时间18.9天，平均审结时间26.2天，其中简易案件平均受理时间16.4天，平均审结时间17.3天，审查效率在全球主要司法辖区中名列前茅。

——加强与业界沟通，广泛听取各方意见。总局常态化召开与律所及企业的沟通座谈会，解读最新监管政策，充分听取意见建议，在各项制度出台前均广泛听取征求、分析吸纳各方意见。

——坚持监管为民，坚守“三公一统”价值观。在经营者集中审查工作中，有关部门统一监管执法程序、标准和尺度，推动形成框架完整、层次清晰、规则完备、科学高效的竞争监管法律制度体系。据统计，2022年8月新反垄断法实施以来，国家市场监管总局共审结经营者集中审查案件总数1501件，平均审结时间为24.11天。“我们始终坚持对各类经营主体一视同仁、平等对待，各类企业的审查用时基本相同，保障了所有企业公平参与市场竞争。”徐乐夫说。

2022年8月起，依照反垄断法有关规定，国家市场监管总局在5个省、市开展了经营者集中试点委托审查工作，两年多来，共委托5个试点省级市场监管部门经营者集中申报854件，委托案件占同期全部简易案件的比例达到57.74%，委托地方审查效率、标准与总局基本保持一致。

徐乐夫表示，总局将继续以改革思维推进经营者集中反垄断监管体系和能力建设，坚持“三公一统”，持续完善监管制度，努力提升审查质效，以科学监管、有效监管、精准监管维护公平竞争、充满活力的市场环境，激发经营主体能动性，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，助力推动经济持续回升向好。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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