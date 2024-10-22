新华社北京10月22日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局副局长李红燕22日在国新办新闻发布会上发布数据，2024年前三季度，按美元计价，我国银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元。

银行结售汇数据方面，2024年前三季度，按美元计价，银行结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元。

李红燕表示，2024年以来，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现较强韧性，市场预期和交易总体理性有序，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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