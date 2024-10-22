人民网记者 申佳平

国家产融合作平台自上线以来，累计入库企业近34万家，入驻金融机构近3000家，累计助企融资突破1万亿元……这组数据来自日前在2024金融街论坛年会闭幕式上揭晓的“2024金融街论坛年会十大成果”。

制造业是国家经济命脉所系，是立国治本、强国之基。当前我国新型工业化步伐加快，需要什么样的金融供给？产融合作又该如何深化？

10月20日，工业和信息化部副部长熊继军在2024金融街论坛年会“提升金融服务实体经济质效 奋力开创新型工业化新局面”主论坛上强调，新型工业化为产融合作带来广阔的发展空间。未来要大力推进制度创新，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，提高资源配置效率，营造良好发展环境，推动产融合作迈上新台阶。

熊继军具体指出，要让各类先进优质生产要素向新型工业化顺畅流动，多措并举推动产融合作迈上新台阶。要进一步深化政策协同、为推进新型工业化提供优质金融服务，优化完善服务生态、推进科技创新与产业创新深度融合，强化创新适配、提升金融服务实体经济质效。

一是深化政策协同，为推进新型工业化提供优质的金融服务。进一步健全信息共享机制，加强交流互信，强化部门协同、央地联动，形成政策合力，聚焦重大战略、重点领域、薄弱环节精准施策。优化产业政策实施方式，推进产业政策与金融、财税、贸易等政策的协同，提升政策的整体效能。

二是完善服务生态，推进科技创新和产业创新深度融合。综合运用信贷、债券、股权、保险等手段，为各类创新主体提供全链条、全生命周期、多元化接力式的金融服务。深入实施“科技产业金融一体化”专项，开展“股贷债保”联动试点，实施成果的转化对接。联合技术攻关行动，构造新质生产力的加速器。

三是强化创新适配，提升金融服务实体经济的质效。鼓励金融产品和服务创新，提升金融的适配性。推动产融合作试点城市和各类金融改革实验区深化前瞻的探索，建设金融支持制造业高质量发展的试验田。加快大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术在金融领域的深度应用，支持金融数字化转型，助力防范化解风险，构建金融与实体经济共生共荣的良好局面。

在论坛上，中国人民银行信贷市场司司长彭立峰也表示，制造业升级改造“补链”“强链”“延链”和抢占全球产业竞争制高点等都需要大量的长期资金投入，新型工业化对金融供给提出更高要求。

国务院参事室特约研究员姚景源则指出，要稳住制造业占国民经济的合理比重，建立实体经济特别是制造业和金融体系良性互动的增长机制和格局，实现实体经济和金融体系互通、共生共融，优化信贷结构，让更多的信贷资金流向实体经济、流向制造业。

工业和信息化部财务司副司长雷文表示，经过不断探索实践，产融合作的“四梁八柱”已经建立，建议加强信息共享机制，抓紧出台金融支持新型工业化的相关政策文件，构建全产业链条攻关的金融服务体系。下一步将持续深化产融合作，充分发挥产融合作平台作用，加强产融合作试点城市建设，深入实施“科技产业金融一体化”专项，为大力推进新型工业化、加快建设现代化产业体系贡献产融合作力量。

据了解，由工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会合作承办的“提升金融服务实体经济质效，奋力开创新型工业化新局面”论坛，是2024金融街论坛年会的主论坛之一。来自国家相关部委、地方工信主管部门、产融合作试点城市、金融机构、产业企业、行业协会、科研院所和媒体机构的各位代表就深化产融合作、助力推进新型工业化展开深入交流。论坛期间还举行了国家产融合作平台助企融资突破万亿元等一系列成果发布和项目签约等活动。

(责编：申佳平、高雷)

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