据工商银行官方微信公众号消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，服务经济高质量发展，该行认真落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》要求，第一时间出台配套产品，为上市公司提供股票回购增持贷款，首批支持的多家上市公司已发布公告。

股票回购增持贷款旨在向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。工商银行首批落地的股票回购增持贷款业务，对不同所有制上市公司一视同仁，符合国家政策要求。

据介绍，工商银行下一步将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，助力巩固和增强经济回升向好态势，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

(责编：董童、李源)

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