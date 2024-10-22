新华社北京10月22日电 题：我国外汇市场呈现较强韧性——国家外汇局回应前三季度外汇市场热点问题

新华社记者张千千

2024年以来，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现较强韧性，市场预期和交易总体理性有序，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。22日在国新办举行的新闻发布会上，国家外汇管理局就国际收支、人民币汇率、外债规模等热点问题作出了回应。

我国国际收支总体保持基本平衡

国家外汇管理局副局长李红燕表示，今年以来我国外汇市场表现出较强韧性，国际收支总体保持基本平衡。

从经常账户看，我国经常账户继续呈现合理规模顺差。李红燕表示，今年上半年，我国经常账户顺差937亿美元，与同期的国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易保持一定规模顺差，继续发挥了稳定跨境资金流动的基本盘作用；服务贸易逆差基本回归到疫情前水平。

据了解，初步统计，第三季度我国经常账户顺差仍然保持在合理水平。国家外汇管理局国际收支司司长贾宁表示，展望未来，我国经常账户将延续规模扩大、基本平衡的发展态势，有助于维护国际收支和外汇市场稳健运行。

“从资本项下看，近期跨境资本流动更趋均衡。”李红燕说，外资来华投资有所增加，外资投资境内债券延续稳定流入态势，前三季度累计净增持超过800亿美元；近期外资投资境内股票情况也明显改善。我国境内主体对外投资有序开展，直接投资、证券投资均保持稳步增长态势。

“总的来看，我国外汇市场的成熟度和内在韧性不断增强，适应外部环境变化的承受力也明显增强，为今年以来外汇收支形势总体稳定提供了有力支撑。”李红燕说。

人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定

李红燕表示，今年以来，相比其他货币，人民币在全球外汇市场的表现比较稳健，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

“同时，近年来企业汇率风险中性意识不断增强，8、9月份远期结汇签约规模环比均有增长，表明企业通过汇率风险管理积极适应市场波动。”李红燕说。

据分析，我国外汇市场运行总体保持稳定，主要得益于国内基本面的支撑作用。一是我国经济回升向好态势持续巩固，有助于夯实国内外汇市场稳定运行的内部基础；二是我国建设更高水平开放型经济新体制，有助于提升国际收支和外汇市场运行的稳定性；三是我国外汇市场韧性稳步提升，有助于适应和缓释外部环境变化影响。

李红燕表示，国家外汇局始终高度关注形势变化，将不断积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。

我国外债有望保持平稳发展态势

数据显示，截至6月末，我国外债余额为2.54万亿美元，较2023年末增加971亿美元，增幅约4%。

“今年上半年，我国外债规模稳步提升。”贾宁说，一方面，我国经济保持平稳发展，叠加人民币债券综合收益率上涨等影响，外资稳步配置人民币债券，上半年净增持规模处于历史高位，带动债券类外债增加近900亿美元。另一方面，境内企业和银行等主体偿还外债节奏趋缓，存贷款、贸易信贷等融资型外债止跌回升，上半年增加80多亿美元。

“我国外债规模总体适度，偿债风险较低。”贾宁分析，一是我国外债规模与实际经济发展基本匹配，企业跨境融资有效支持实体经济发展；二是外债偿付风险可控；三是我国外债结构持续优化，今年6月末，人民币外债、中长期外债占比分别为49%和44%，较2019年末分别上升13个和3个百分点。

贾宁表示，从初步统计数据看，三季度外债规模总体稳定。展望未来，我国外债有望保持平稳发展态势。

(责编：白宇、卫嘉)

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