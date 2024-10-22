人民网北京10月22日电 （欧阳易佳）推动排放标准制修订、促进民营经济发展、发挥绿色金融作用、规范废弃设备及消费品回收利用处理……近期，生态环境部出台一系列生态环境领域促进新质生产力政策，以高水平保护塑造发展新动能、新优势，不断厚植高质量发展的绿色底色。

当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，正确处理高质量发展和高水平保护的关系，成为当下重点议题。

生态环境部新闻发言人裴晓菲在今日举行例行新闻发布会上表示，生态环保工作与经济发展密切相关，对于经济发展具有重要的引领、优化和倒逼作用。生态环境部相继出台了以高水平保护促进新质生产力系列政策，涵盖了企业的环境准入、技术和资金支持、强化服务保障等多方面内容，助力经济企稳向好。

在环境准入方面，裴晓菲表示，优化环评审批分级管理，推进环评文件标准化编制、智能化辅助审批试点，对符合生态环境保护要求的重大投资项目开辟绿色通道，实施即报即受理即转评估，提高环评审批效率。统筹优化环评和排污许可分类管理，探索对部分排放量很小的污染影响类建设项目免予环评，直接纳入排污许可管理。

“企业要发展，需要有总量排放指标。”裴晓菲说，“我们优化新改扩建项目总量指标监督管理，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明。”

在对企业的服务保障方面，裴晓菲介绍，深入开展科技帮扶，依托国家生态环境科技成果转化综合服务平台，为各类市场主体提供技术咨询和推广服务。强化财政金融支持，将符合条件的民营企业污染治理等项目纳入各级生态环境资金项目储备库，一视同仁给予财政资金支持。

在对企业的监督执法方面，裴晓菲表示，实行生态环境监督执法正面清单管理，对正面清单内的企业减少现场执法检查次数，综合运用新技术、新手段，以非现场方式为主开展执法检查，对守法企业无事不扰。

“我们持续规范涉企收费和罚款，严禁以生态环境保护名义向企业摊派，切实减轻企业经营负担。”裴晓菲说，“我们正在开展打着环保幌子搞‘一刀切’问题专项整治，严禁为完成年度工作目标、应付督察等采取紧急停工停业停产等简单粗暴行为，以及‘一律关停’‘先停再说’等敷衍应对做法，对于搞‘一刀切’的，发现一起，查处一起，坚决严肃问责。”

民营经济是中国经济的重要组成部分，是推进中国式现代化的生力军。为解决制约民营企业绿色发展中的关键问题、优化民营企业发展政策环境。近日，生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），对生态环境部门更好支持服务民营经济发展提出了具体要求。

记者梳理发现，《若干措施》立足生态环境部门职责，坚持稳中求进、问题导向、强化预期，不断加大政策支持精度和力度，提出了提高行政审批服务水平、优化总量指标管理、支持大规模设备更新、增加环境治理服务供给、加强生态环境科技支撑、落实税收优惠政策、强化财政金融支持、规范涉企收费和罚款等多项创新举措。

裴晓菲表示，下一步，生态环境部将加强对地方的指导帮扶，推动相关政策措施落实落地。

(责编：乔业琼、高雷)

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