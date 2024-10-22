记者10月22日从国务院国资委获悉，今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%，战略性新兴产业已成为推动中央企业高质量发展的新引擎。

近年来，为推动国有经济布局优化和结构调整，着力提升中央企业在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的能力，国务院国资委引导推动中央企业大力布局发展战略性新兴产业，取得积极成效。2023年，中央企业战略性新兴产业营业收入首次突破了10万亿元。

记者：王希

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(责编：卫嘉、白宇)

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