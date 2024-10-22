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数字孪生水利取得新进展 数字孪生海河共建共享框架协议正式签署

2024年10月22日19:44 | 来源：人民网
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人民网北京10月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，水利部海河水利委员会（以下简称“海委”）与海河流域八省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）、河北雄安新区管理委员会、永定河流域投资有限公司近日在津正式签署《数字孪生海河共建共享框架协议》。

根据框架协议，海委将会同协议各方建立健全协商机制，成立数字孪生海河共建共享领导小组，共商业务合作，共克技术难关，保障数字孪生流域有序有效建设、运行、管理、应用。共建共享合作成果，协商共享数据资源、调用模型“算法”资源、建立共享“算力资源池”，持续推进系统迭代升级，充分发挥系统使用效益。

据悉，近年来，海河流域全面践行水利高质量发展“六条实施路径”，坚持强化流域治理管理“四个统一”，以科技赋能“治水”为“智水”，编制印发《“十四五”数字孪生海河建设方案》，积极开展数字孪生流域、数字孪生工程先行先试工作，高标准建设了满足实战化需求的数字孪生永定河，初步建成数字孪生岳城水库、数字孪生黄壁庄水库等，流域治水数字化、网络化、智能化水平加速提档升级。下一步，海河流域将以框架协议签署为契机，锚定目标加压奋进，加快补齐短板弱项，持续加强沟通合作，进一步强化数字海河共建共享建设，持续为加快发展水利新质生产力、推动流域水利高质量发展提供有力技术支撑。

海河流域数字孪生建设是近年来数字孪生水利建设的一个缩影。据水利部消息，截至目前，以三峡、南水北调、小浪底、大藤峡等为代表的一大批数字孪生工程已初步建成并投入运用。数字孪生灌区、数字孪生调水工程、数字孪生农村供水工程等试点工作顺利开展。数字孪生水网建设方面，数字孪生国家骨干水网建设框架基本形成，14个省级、17个市级、10个县级水网先导区数字孪生水网建设如期推进，7个省级水网已建成监控调度平台，形成全覆盖、高精度、多维度的监测体系。

(责编：乔业琼、高雷)
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