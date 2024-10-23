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国家发展改革委解读当前经济热点问题

2024年10月23日02:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月22日电题：国家发展改革委解读当前经济热点问题

　　新华社记者陈炜伟、胡旭

　　如何研判四季度经济走势？一揽子增量政策如何持续发力？还有哪些重大改革举措将要落地？国家发展改革委有关负责人22日接受新华社记者采访，对当前经济热点问题进行深入分析和解读。

　　四季度经济持续回升向好有足够支撑

　　国家发展改革委有关负责人介绍，随着存量政策有效落实和增量政策加快推出，9月份以来经济运行出现积极变化。从现在掌握的情况来看，10月份一些高频数据增势良好，加上前三季度中国经济实现4.8%的增长，完成全年目标任务的基础比较扎实。

　　下一步，政策的支撑效应会加速显现。比如，消费品以旧换新政策对消费的拉动作用逐步释放，政府投资的带动作用更好发挥，出口也能保持较强韧性。

　　随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，发展的活力和动力将进一步释放，四季度经济持续回升向好有足够的支撑，预计全年能够较好完成目标任务。

　　近一半增量政策措施已出台实施

　　围绕一揽子增量政策，国家发展改革委有关负责人介绍，目前，增量政策措施有将近一半已经出台实施。下一步，还将有一批增量政策措施继续出台实施，包括最大限度扩大专项债券投向领域，适当扩大专项债券用作资本金的领域、规模、比例，明确阶段性涉企政策后续安排，提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生和研究生国家助学贷款额度并推动降低贷款利率等。

　　国家发展改革委将密切跟踪形势变化，及时研究新的增量政策；统筹今明两年政策衔接和工作衔接，推动经济持续回升向好。

　　加快重大改革举措落地

　　记者了解到，国家发展改革委将加快推出一批可感可及、有力促进经济持续健康发展的改革举措。

　　一方面，是着力推进激发经营主体活力的改革。国家发展改革委将制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，进一步明晰不同类型国有企业功能定位，为民营经济发展创造更大的空间和良好的环境，充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力。

　　另一方面，着力推进构建全国统一大市场。国家发展改革委将尽快出台全国统一大市场建设指引，进一步明确各地“应该做什么、禁止做什么、鼓励做什么”。同时，要加快修订市场准入负面清单，进一步压减负面清单事项，切实让各类经营主体进得顺畅。

　　“两个1000亿元”项目清单已下达

　　一揽子增量政策明确，要在年内提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）项目清单。

　　国家发展改革委有关负责人介绍，近期，国家发展改革委抓紧会同相关行业部门和各地方，按照符合投向领域、前期工作成熟、具备下达条件的标准，筛选确定了“两个1000亿元”提前批次的项目清单，按程序已经下达。其中，“两重”建设项目121个、带动总投资约8800亿元，中央预算内投资计划项目526个、带动总投资约9300亿元。

　　国家发展改革委将抓紧推动项目加快开工、加快建设，争取在年内尽快形成实物工作量，对四季度经济增长形成有力支撑。

　　推动更多民间资本参与重大项目建设

　　国家发展改革委有关负责人介绍，随着涉民营经济相关政策加快细化落实，民营经济发展的积极因素持续增多。

　　国家发展改革委已会同国家监察机关、司法机关，建立了沟通协调机制，推动涉企违规异地执法和趋利性执法以及乱罚款、乱检查、乱查封等问题的解决；同时，会同有关部门和地方发改系统，加强对地方罚没收入情况的监测提醒。

　　下一步，国家发展改革委将会同有关方面深入破除市场准入壁垒，推动更多民间资本参与能源、交通等重大基础设施项目建设；支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施，着力优化民营科技企业发展环境，增强民营经济的创新发展活力；完善民营企业融资支持政策制度，强化民营经济发展的要素保障。

　　进一步释放“两新”政策效应

　　国家发展改革委有关负责人介绍，7月份加力支持“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）若干措施出台后，政策效应快速释放，拉动经济、扩大投资、提振消费、加快转型的作用非常明显。

　　为进一步释放“两新”政策效应，国家发展改革委将持续做好调度，对进展缓慢的部门和地区进行督促提醒；针对部分领域补贴流程复杂等问题，积极协调商务部等部门，指导地方简化资金拨付流程、提升审核效率，让真金白银的实惠直达消费者；依法严查消费品以旧换新过程中可能出现的“先提价后打折”“虚假折扣”等行为；针对群众反映的废旧家电等产品循环利用渠道不畅等问题，组织地方加快完善覆盖县、乡、村的回收网络。

　　据了解，国家发展改革委正在抓紧开展“两新”政策效果评估，提出明年继续支持“两新”工作的总体安排、实施方式、支持标准，进一步推动“两新”工作取得更大成效。

(责编：胡永秋、陈键)
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