新华社北京10月22日电（记者王希）记者22日从国务院国资委获悉，今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%，战略性新兴产业已成为推动中央企业高质量发展的新引擎。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。

近年来，为推动国有经济布局优化和结构调整，着力提升中央企业在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的能力，国务院国资委引导推动中央企业大力布局发展战略性新兴产业，启动了央企产业焕新行动和未来产业启航行动，取得积极成效。

来自国务院国资委的数据显示，2023年，中央企业完成战略性新兴产业投资2.18万亿元，全年央企战略性新兴产业营业收入首次突破10万亿元。中央企业在新一代移动通信、人工智能、新能源汽车等重点领域取得了一批重要成果，产业向“新”提质升级，为新质生产力加速发展形成新支撑。

(责编：胡永秋、陈键)

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