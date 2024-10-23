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四川泸州榕山长江大桥建成，过江车程缩短至两分钟

渡改桥，改出便利新生活（身边的工程）

本报记者 韩 鑫
2024年10月23日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　“土鸡、土鸭、鲜鸡蛋……”四川泸州合江县，天刚麻麻亮，随着小货车缓缓上桥，大喇叭里的阵阵叫卖声传开来。

　　恰逢临港街道赶大集，白米镇向阳村村民梁如府一大早便备好各类物资，运到江对岸，准备卖个好价钱。

　　崇山峻岭间，长江奔腾而过。过去，到对岸很不方便：如果不是开车绕道，就得依靠传统渡船，不仅通行能力低，还受天气影响，一遇刮风下雨、水位上涨，渡口就要停运，等抵达集市，早已人去集散。

　　“要能架起一座桥，就再也不会‘起个大早，赶个晚集’了。”梁如府心里念着盼着。终于，一座宏伟的“渡改桥”立于眼前：今年9月底，榕山长江大桥正式建成通车，双向四车道、全长1513米，大桥飞架，“牵起”白米镇与对岸的临港街道，过江车程从绕行40分钟缩短至两分钟。“过桥后到市场只要10分钟左右，又快又方便！”梁如府高兴地说。

　　沐浴在晨光里，簇新的大桥笔直宽阔。桥上，车水马龙、人流如织；桥下，江水滔滔，不远处废弃渡口遗留的几级石阶、一艘旧船清晰可见。

　　渡改桥，一改便是近4年。“急流险滩、地质复杂、场地狭窄，跨江大桥的建设面临多种挑战。”中交二航局榕山长江大桥项目总工程师唐栋梁说，建设者先后完成抢水施工、复杂卵石层上打桩、高精度合龙、大桥线型控制等艰巨任务，让大桥稳稳矗立于滚滚江水之上。

　　渡改桥，改出了沿岸群众的新生活——

　　今年7月，眼看大桥快要建好，附近的村民龙继芳把房子的一层改成超市，“不外出打工了，在家门口就能赚钱。”

　　大桥通车后，梁如府决定每周多送几趟货，“对岸市场更卖得上价，以后天天都能来‘赶集’，不管是种植还是养殖，都有奔头。”

　　大桥建成后，榕山、莲石滩两个渡口相继撤销，渡运彻底成为历史。行船二十余载，船家杨光学在政府帮助下“上岸”另谋营生，“虽然要适应新工作，但看到大家出行便捷稳当，打心里高兴。”

　　泸州地处长江上游，河流、湖泊众多。自2015年起，泸州市全面实施“渡改桥”试点示范工程，榕山长江大桥通车后，已有41座“渡改桥”横跨于长江之上，替代146个渡口。

　　“渡改桥的建设，消除了群众出行隐患，成为当地城乡融合发展和乡村全面振兴的‘加速器’。”四川省交通运输厅相关负责人介绍，近年来，四川已累计建成渡改公路桥567座，基本消除跨江河一、二类渡口，普通公路通行服务水平显著提升，助力更多群众出行更安全、便捷、顺畅。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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