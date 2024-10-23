本报记者 罗珊珊

10月19日至22日，2024年国际保护知识产权协会世界知识产权大会在浙江杭州举办。习近平主席向大会致贺信，强调：“中国始终高度重视知识产权保护，深入推进知识产权强国建设，推动知识产权事业取得历史性成就，走出了一条中国特色知识产权发展之路。”

与会嘉宾认为，要继续加强国际合作，坚定维护以世界知识产权组织为核心的知识产权多边体系，共同推动完善知识产权国际规则和标准，携手构建共商、共建、共享的知识产权全球治理格局，让科技创新成果惠及更多国家和人民，更好增进人类福祉。

世界知识产权大会每年举办一次，本届大会是国际保护知识产权协会成立127年来首次在中国举办。本届大会主题为“知识产权的平衡保护与创新发展”，由中国贸促会和国际保护知识产权协会共同主办，来自92个国家和地区约2300名知识产权界人士与会，境外参会人员超过1500名。大会为期4天，围绕四个知识产权专题研究决议草案进行重点讨论，分别涉及专利、商标、著作权、权利行使领域。

知识产权制度是激励创新的催化剂、经济发展的加速器。国际保护知识产权协会是全球知识产权领域最主要的非政府知识产权咨询机构。国际保护知识产权协会会长奥山尚一表示，近年来，中国的知识产权申请量快速增长，已成为国际专利申请最多的国家。中国一直在努力制定完善知识产权保护的相关法律，并与国际各方保持着积极沟通与交流。

世界知识产权组织总干事邓鸿森介绍，1994年中国加入《专利合作条约》（PCT），2023年中国申请人提交了7万件左右的申请，占全球总量的25%以上，中国PCT国际专利申请量连续5年位居全球第一。

中国是世界知识产权组织专利、商标、外观设计三大国际注册体系的最重要用户之一。根据世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》，我国在全球的创新力排名较2023年上升一位至第十一位，全球百强科技创新集群数量达26个，连续两年位居世界第一。

“维护世界知识产权组织等多边框架，促进完善知识产权全球治理”“一视同仁同等保护各类创新主体和内外资企业知识产权”“提高知识产权服务的标准化、规范化、便利化水平”……本届大会传递出深化知识产权务实互利合作的积极信号。

“中国政府高度重视知识产权保护工作。”国家知识产权局局长申长雨表示，国家知识产权局将持续推动构建更具活力的全球知识产权生态系统，大力营造公平有序的创新环境和营商环境，积极构建高效便民的知识产权服务体系，推动全球知识产权事业共同发展。

中国贸促会会长任鸿斌表示，中国贸促会是中国知识产权事业的重要开拓者、推动者和建设者，在服务中外企业、促进国际合作、推动创新发展等方面发挥了重要作用。中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需功能，在推进高水平开放、服务高质量发展中主动作为，为推动世界知识产权事业不断向前发展贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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