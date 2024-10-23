本报北京10月22日电 （记者王洲）今年是京津冀协同发展战略实施10周年。10月22日，第三届京津冀自贸试验区联席会在京召开。联席会发布了包括《京津冀自贸试验区协同发展报告（2024年）》《京津冀自贸试验区外商投资指引》在内的新一批京津冀自贸试验区协同创新成果。

报告显示，京津冀自贸试验区协同发展制度创新持续深化，截至今年2月，商务部推出5批84项自贸试验区“最佳实践案例”，其中11项来自京津冀自贸试验区；投资贸易环境不断优化，口岸服务一体化、通关一体化、市场化法治化国际化营商环境一体化不断推进，外资外贸规模不断提升，三地外资外贸总值相比2014年增长34.4%；产业融合程度不断加深，新经济、新业态、新模式涌现，高端产业发展迅速，京津冀生命健康、电力装备两个产业集群产值规模占全国20%以上；高能级要素不断聚集，科创协同成效提升，国际人才流动畅通，金融支撑更加有力，高质量发展成效明显。《京津冀自贸试验区外商投资指引》则详细介绍了京津冀自贸区试验区制度创新、政策支持、投资服务等情况，有力展现三地构建营商环境一流的高水平对外开放平台的扎实举措。

联席会还签署了《深化京津冀自贸试验区协同发展行动方案（2025年）》，明确协同推动高水平制度型开放、推进贸易投资便利化、提升产业发展能级、提高一体化发展水平、放大改革综合效应等5大重点工作任务15条具体举措，以促进三地自贸试验区提质增效，推动京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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