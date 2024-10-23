人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

青海有机草原监测面积突破3亿亩

2024年10月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报西宁10月22日电  （记者贾丰丰）记者从青海省农业农村厅了解到，截至目前，青海省有机草原监测面积已突破3亿亩，占全省可利用草场总面积的50.3%，建成5个全国有机农畜产品（牦牛、藏羊）基地，全国绿色食品原料标准化生产基地创建面积达128.19万亩，为高质量打造绿色有机农畜产品输出地打下坚实基础。

　　自2021年启动打造青海绿色有机农畜产品输出地工作以来，青海持续推动农牧业绿色转型。在省部共同打造绿色有机农畜产品输出地各项政策的高位推动下，积极同中国绿色食品发展中心沟通衔接，强化绿色有机优质农产品认证登记。目前，绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证总量达到1200个，累计确认全国名特优新农产品26个，认证有机农产品819个。

　　同时，青海积极推广有机肥替代化肥和病虫害绿色防控技术，推动全生物降解膜应用，化肥农药减量增效面积占到总播种面积的1/3，绿色防控覆盖率达到47.5%；秸秆综合利用率、农田残膜回收率、粪污资源化利用率分别达90%、90%、83%；农产品质量安全例行监测合格率超98%。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能源转型“绿”意盎然 释放经济发展新动能
　　能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。近年来，我国能源转型不断加速，各项关键技术接连突破，持续调整完善新型能源体系，不断向智能化、数字化方向迈进，释放高质量发展生机活力。…
沃野又“稻 ”丰收时
　　农业农村部农情调度显示，全国秋收进度已近八成。目前，长江中下游晚稻陆续开镰，各地各部门不断健全农技服务体系，加快推进秋收工作，确保晚稻颗粒归仓。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部