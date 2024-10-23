本报西宁10月22日电 （记者贾丰丰）记者从青海省农业农村厅了解到，截至目前，青海省有机草原监测面积已突破3亿亩，占全省可利用草场总面积的50.3%，建成5个全国有机农畜产品（牦牛、藏羊）基地，全国绿色食品原料标准化生产基地创建面积达128.19万亩，为高质量打造绿色有机农畜产品输出地打下坚实基础。

自2021年启动打造青海绿色有机农畜产品输出地工作以来，青海持续推动农牧业绿色转型。在省部共同打造绿色有机农畜产品输出地各项政策的高位推动下，积极同中国绿色食品发展中心沟通衔接，强化绿色有机优质农产品认证登记。目前，绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证总量达到1200个，累计确认全国名特优新农产品26个，认证有机农产品819个。

同时，青海积极推广有机肥替代化肥和病虫害绿色防控技术，推动全生物降解膜应用，化肥农药减量增效面积占到总播种面积的1/3，绿色防控覆盖率达到47.5%；秸秆综合利用率、农田残膜回收率、粪污资源化利用率分别达90%、90%、83%；农产品质量安全例行监测合格率超98%。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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