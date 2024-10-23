本报记者 侯琳良

胜利油田CCUS项目纯梁高89处理站。

胜利油田供图

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建设“产供储销”体系，不断增强能源保供能力；大力发展新能源，实现多能平衡互济；探索应用碳捕集、利用与封存技术，建设储碳固碳产业基地……近年来，胜利油田持续做强传统油气、壮大新能源、创新储能技术，力争端牢能源饭碗。

山东东营，胜利油田，油气、二氧化碳之间正发生着奇妙的反应。

“这是碳捕集、利用与封存技术（CCUS）项目专用储气罐，可储存100吨二氧化碳。”步入胜利油田莱113区块，二氧化碳注气1站站长范少伟指着两个巨型白色储罐说。原来，二氧化碳被注入采油层的岩缝孔隙，与其中的原油互融，既把岩石内微小孔隙中的原油驱赶出来，又能将二氧化碳封存于地下。

能源的饭碗必须端在自己手里。开发60多年来，胜利油田持续做强传统油气、壮大新能源、创新储能技术，不断书写端牢能源饭碗的答卷。

做强传统油气，推进“产供储销”体系建设

在位于东营市牛庄镇的油气集输总厂东营原油库，来自四面八方的油流汇入不同储罐，实现分质分储分输。东营原油库经理张惠告诉记者，原油库可以满足53种进罐流程组合和58种出罐流程组合，实现不同油品的灵活储存和定制配输。

这是胜利油田注重“产供储销”体系建设、不断增强能源保供能力的一个缩影。“过去我们只是单纯生产油和气，现在更加注重‘产供储销’全流程建设。”胜利石油管理局有限公司总经理、党委副书记杨勇说。

“产”既要进，更要稳。紧扣资源储量，胜利油田坚持常规领域稳定增储、页岩油形成战略接替，上半年新增探明储量3776万吨，落实4个千万吨级规模产地。瞄准未动用储量、高含水区块等潜力方向，加快打造海上、低渗、稠油等产量增长点，前9月生产原油1767.55万吨，始终保持超产。

积极做优“供”，加快“油转化、油转特”，打造特种油品、高端化工、燃料电池新材料产业基地。目前，胜利油田建成了中国石化第二大低硫重质船用燃料油生产基地，年生产能力达140万吨。

“供”得上，还要“储”得住。坚持储气于藏、储能于藏，加快储气库、储能体系建设，新投运的东营原油库打破以往“大锅烩”式的储油模式，使油品按质分类、按类存储、按需输送；已投产的永21储气库可利用库容达2.38亿立方米，增强了区域调峰应急保供能力。

“分质分储的目的是分销。”胜利油田油气销售高级专家张连文说，过去原油价值主要看密度、硫与酸的含量等指标；如今，按照原油终端产品的价值确定价格。比如春风油田的稠油，过去因原油黏度极高，只能降价销售，如今这种稠油是炼制高端沥青和特种油的原料，将不同类型的油品精准输送给用户，可实现价值最大化。

绿色低碳发展，构建“源网荷储”管控平台

走进胜利油田营二井区，蓝天白云之下，近8000块太阳能板将光能源源不断地转化成电能和热能，给油气生产提供能量。胜利油田新能源开发中心经理张维进介绍，通过探索以“风、光、热、储”多能互补模式替代传统的火电和燃气加热炉，营二井区年发绿电519万千瓦时，实现了井区的碳中和。

“发展光伏，胜利油田有天然优势。”张维进分析，油田主产区太阳能资源丰富，且有78万亩油气生产工业用地，配套发供电系统和柔性可调的油气生产负荷，能够较好适配光伏建设。

立足自身油气生产场景，胜利油田光伏发展驶入“快车道”，2021年以来，光伏发电装机规模达435兆瓦，年发绿电超5亿千瓦时。目前，油气生产用电中绿电占比突破23%。

随着光伏发电蓬勃发展，胜利油田电网迎来新的挑战。“过去只有一个电源，企业自备发电厂，源随荷动，电网的形态是单向输电，相当于‘二传手’。如今，既有火电又有光伏，240个光伏场站就是240个电源，打破了传统电力系统的供需平衡。”胜利油田电力分公司经理刘玉林说。

为提高电力系统的安全性和稳定性，胜利油田构建“源网荷储”一体化能源管控平台，均衡管理各类电源资源，在安全、绿色、经济中寻求最优解，实现多能平衡互济。“‘源网荷储’一体化运行，促进供需精准匹配，保障电力供应的可靠性和安全性。同时，支撑新能源规模化消纳，降低了用能成本，实现了绿色低碳发展。”刘玉林说。上半年，胜利油田“源网荷储”一体化运行降低用电成本9349万元。

探索储能技术，建设储碳固碳产业基地

走进淄博市高青县唐坊镇的一片玉米地，只见胜利油田CCUS示范区高青末站掩映其中。“从齐鲁石化搭乘管道‘地铁’而来的二氧化碳，经这里被输送至15个注气站，继而被注入地下。”胜利油田CCUS项目部经理于法珍介绍，胜利油田适合注入二氧化碳驱油的地质储量约15亿吨，能够封存2亿吨以上的二氧化碳。

2022年8月，百万吨级CCUS项目“齐鲁石化—胜利油田项目”全面投运。目前胜利油田有13个区块应用CCUS技术，累计注入封存二氧化碳150余万吨，区块每天产油量由项目实施前的220吨增至442吨。

眼下，胜利油田正立足自身的生产场景、封存空间，攻关不同浓度二氧化碳的低成本捕集技术，集成CCUS全产业技术优势，培育齐鲁石化—胜利油田、胜利发电厂、东营市化工园区3个百万吨级CCUS示范项目，建设储碳固碳产业基地。

“储”的不仅有碳，还有能。胜利油田勘探开发研究院首席专家罗红梅探索研究的压缩空气储能技术，让位于地下几千米的废弃油气藏化身空气“充电宝”：用电低谷时，利用电能将空气压缩到地下油气藏中；用电高峰时，再释放空气，推动汽轮机发电。

“采出几十亿年前的化石能源，注入风能、太阳能等可再生能源，我们通过建设储能体系拓展能量转换通道。”中国石化集团公司总经理助理兼胜利石油管理局有限公司党委书记、执行董事孙永壮说，发展新能源产业、探索前沿储能技术，都是为了加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，给油气增储上产争取更大的发展空间。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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