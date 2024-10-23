本报南宁10月22日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区有关部门获悉：今年以来，广西融资担保集团携手广西全区政府性融资担保体系成员机构，共同推动创业担保贷款政策的优化与实施。在自治区人力资源和社会保障厅的支持下，通过强化政银担合作，广西新增创业担保贷款取得了新突破。截至9月末，广西新增创业担保贷款笔数达6138笔，贷款总额达12.65亿元，比去年同期增长150%。这不仅标志着广西创业担保贷款首次突破10亿元大关，更实现了广西所有县（市、区）的全覆盖。

截至9月末，广西各市政府性融资担保机构已与11个市本级和近40个县（市、区）签署了担保基金合作协议，政府性融资担保的覆盖面不断扩大，政策效果日益显著。

下一步，广西融资担保集团将深入落实广西创业担保贷款政策，进一步强化政银担合作，不断提升创业担保贷款的办理效率，持续推动创业担保贷款业务增量扩面提质。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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