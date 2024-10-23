人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广西创业担保贷款突破10亿元

实现所有县（市、区）全覆盖

2024年10月23日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南宁10月22日电  （记者庞革平）记者从广西壮族自治区有关部门获悉：今年以来，广西融资担保集团携手广西全区政府性融资担保体系成员机构，共同推动创业担保贷款政策的优化与实施。在自治区人力资源和社会保障厅的支持下，通过强化政银担合作，广西新增创业担保贷款取得了新突破。截至9月末，广西新增创业担保贷款笔数达6138笔，贷款总额达12.65亿元，比去年同期增长150%。这不仅标志着广西创业担保贷款首次突破10亿元大关，更实现了广西所有县（市、区）的全覆盖。

　　截至9月末，广西各市政府性融资担保机构已与11个市本级和近40个县（市、区）签署了担保基金合作协议，政府性融资担保的覆盖面不断扩大，政策效果日益显著。

　　下一步，广西融资担保集团将深入落实广西创业担保贷款政策，进一步强化政银担合作，不断提升创业担保贷款的办理效率，持续推动创业担保贷款业务增量扩面提质。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 08 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能源转型“绿”意盎然 释放经济发展新动能
　　能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。近年来，我国能源转型不断加速，各项关键技术接连突破，持续调整完善新型能源体系，不断向智能化、数字化方向迈进，释放高质量发展生机活力。…
沃野又“稻 ”丰收时
　　农业农村部农情调度显示，全国秋收进度已近八成。目前，长江中下游晚稻陆续开镰，各地各部门不断健全农技服务体系，加快推进秋收工作，确保晚稻颗粒归仓。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部