本报北京10月22日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局近日发布的数据显示，今年前三季度，中国新批准建立国家标准物质483项，总数累计超1.7万项。

从申报主体性质看，国家一级、二级标准物质的申报主体有明显差异。国家一级标准物质技术难度大、投入高、研发周期长，其申报主体主要为科研机构。获批的39项国家一级标准物质全部由科研机构研发。国家二级标准物质研制生产主要受市场需求和经济效益驱动，企业成为供给主体，标准物质产业化特征更加明显。在获批的国家二级标准物质中，科研机构研发121项，占27.3%；企业研发323项，占72.7%。科研机构和企业的研究成果基本形成互补，科研机构瞄准科技前沿开展标准物质攻关研发以支撑国家战略需求，企业面向市场积极应对具体领域的个性化需要。

从获批标准物质专业领域分布看，新批准建立的国家标准物质共涉及8个专业领域。前三季度，中国新批准建立环境、化工、地矿类标准物质数量占比达到71.3%，表明环境监测、化工、地矿行业标准物质需求旺盛。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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