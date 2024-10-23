人民网北京10月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，10月23日08时至24日08时，受冷空气和台风“潭美”共同影响，台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将有8-10级、阵风11-12级的大风，黄海大部海域、东海大部海域、南海西北部和中西部海域、北部湾将有7-8级、阵风9级的大风。

10月24日08时至25日08时，台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将有9-10级、阵风11-12级的大风，其中南海东北部和中东部部分海域风力可达11级、阵风12-13级，东海南部海域、台湾以东洋面、南海西部和东南部海域将有8-9级、阵风10-11级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶和人员应回港避风，防止船舶走锚、搁浅和碰撞，相关部门应加固港口设施，充分做好防范准备；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，停止露天集会，切断户外危险电源，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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