人民网记者 王绍绍

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。近年来，我国能源转型步伐不断加快，新型能源供给结构持续优化，数字化、智能化为能源转型插上腾飞的“翅膀”，能源低碳绿色转型正加速向纵深推进。

在新疆，哈密50兆瓦熔盐塔式光热发电项目平稳运行，这座光热电站的光热转化效率是普通光伏的2至3倍，全年按平均天气环境供电量为1.983亿千瓦时，预计每年节约标准煤6.19万吨；在江苏，连云港徐圩一期工程核电项目建成投产后，最大发电量超115亿度，每年可减少燃用标准煤726万吨；在山东，枣菏高速公路通过“多元清洁能源+智能微网+储能+充换电设施”建设源网荷储一体化系统，预计每年可节约标煤约4.1万吨，每年减排二氧化碳约 11.4万吨……

数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

向“数”而行，向“智”而动，我国正加速以数字化智能化技术推动能源产业转型升级。此前印发的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》明确指出，要发挥智能电网延伸拓展能源网络潜能，推动形成能源智能调控体系，提升资源精准高效配置水平。同时，加快推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用，提高行业整体能效、安全生产和绿色低碳水平。

有关专家表示，当前，新能源发电正面临着应用场景多元化、能源数智化等新变化，新能源行业处于从设备技术引领迈向电站技术引领的关键节点。

电站技术作为从一域到全局的系统级整体技术，对于推动能源转型升级有着重要意义。近期，阳光新能源推出新能源电站“魔方”技术平台，以高效发用电、数智寻优、场景融合三大技术为核心，构建一个稳固灵活的技术创新体系，率先定义电站技术，以“不变”的技术底座，应对万变的场景和需求。

其中，“极立方”高效发用电技术，通过高效发电、多能协同优化、电力运营交易优化实现电站效益最大化；“灵立方”数智寻优技术，通过数智化平台工具，从选址、评估、设计到运营打造全生命周期数智化的电站；“融立方”场景融合技术通过电站多场景的技术融合，让电站更友好地服务生产生活，融入生态环境。

“随着人工智能等数字技术快速发展，对产业绿色低碳转型的促进，正从单点、局部向多领域、多环节拓展深化。”业内专家分析指出，到2030年，数字技术赋能全社会总体减排量将达12%至22%。

上述专家建议，我国正处于全球能源转型发展前沿地带，需不断创造新供给、激发新需求、催生新动能，铸就面向未来的新产业、新技术、新优势，以能源“含绿量”不断创新提升发展“含金量”。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经