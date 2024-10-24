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“卡游启智，理性护航”青少年健康消费倡议在京发布

2024年10月24日08:33 | 来源：新华网
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原标题：筑牢理性消费防线，“卡游启智，理性护航”青少年健康消费倡议在京发布

10月21日，国内针对青少年卡牌盲盒消费的倡议在京发布。

“卡游启智，理性护航”青少年健康消费倡议在京正式发布

近年来，卡牌盲盒在青少年中悄然流行，买卡、拆包、集卡成为一种新的社交活动。作为市场新生事物，卡牌二级市场、拆卡直播间中也出现一些不合理现象，为引导理性消费、规范市场行为、形成社会合力，新华网和卡游动漫共同举办“‘卡游启智，理性护航’2024青少年文化消费与成长”研讨会。会上，与会嘉宾们围绕倡导正向价值、杜绝炒作行为、压实平台责任、有效引导陪伴、涵养健康氛围五个方面发出倡议。

关于有效引导陪伴，教育部中国教育科学研究院研究员储朝晖和21世纪教育研究院院长熊丙奇都认为，游戏和玩具的陪伴从来都是孩子成长中的重要一环，青少年有正常的游戏需求、社交的需求，这是需要社会正视的问题。卡牌爆火的背后反映的是现在学生的文娱活动匮乏的现状，需要我们站在孩子需求角度去理解和引导。关于攀比消费、超前消费和盲目消费的问题，熊丙奇认为，“根本的问题是我们要培养孩子养成健康的消费观、金钱观，通过日常互动，参与成年人的消费规划，潜移默化对孩子进行理财教育，让孩子会花钱。”

新华网产经研究院院长吴晔、教育部中国教育科学研究院研究员储朝晖、21世纪教育研究院院长熊丙奇、卡游动漫副总裁卢大振（从左至右）进行圆桌研讨

储朝晖则从孩子从小就应该参与家庭管理的视角发表自己的看法。他认为，现在很多父母只在意孩子的考试分数，不关注孩子的财商教育。“但作为一个健全孩子，一定要在这方面有充足的时间、充足的体验。如果家庭、社会都能做到合理引导，像卡牌这类潮玩客观上对孩子养成健全的消费观也是起积极作用的。”

卡游动漫副总裁卢大振认为，卡牌作为新生事物，不仅是潮流消费品，更是承载内容和价值的文化载体；卡游作为行业头部企业，意味承担着健康消费的头部责任；青少年作为特殊群体，不仅是未来消费的主导者，也应该是当下健康消费环境的受益者。卡游作为行业源头，坚守源头健康，不断推出高品质文创产品，同时呼吁产业链各相关方扛起责任，各负其责，共同遵守行业规范，协同构建未成年人健康理性消费环境。

在圆桌讨论环节，国家体育总局体育文化中心文物部副部长覃琛分享了今年巴黎“龙马风度 体育精神——中华体育文化展”中与卡游联合推出中国古代体育文物卡的案例。她表示，在巴黎奥运会期间，国内外观众通过卡牌看到中国传统体育文化的魅力，看到中国卡牌工艺之美，真切感受到卡牌在中外文化交流互鉴中的独特作用。

国家体育总局体育文化中心与卡游联合推出中国古代体育文物卡

在谈及规范和监管，研究员陈云鹏、中国青年报社融合创新室主任董潇君，分别从标准对新兴行业的基础作用、青少年健康消费环境的家校共建两个角度，阐述了专家观点。

卡牌不仅仅是当下青少年热爱的新型文化消费产品，也是不同年龄段消费者的共同记忆。近几年，卡牌不仅满足了消费者的娱乐和社交互动需求，同时也成为文化和艺术表达的重要载体。未来，在包括卡游在内的更多企业、家庭及学校教育、社会的共同护航下，卡牌市场将更加有序发展。倡议发出后，现场旁听研讨会的媒体人士纷纷认为，推广五点倡议，对青少年树立正确的价值观和文化自信，远离过度消费将起到积极作用。同时希望未来卡牌能作为纽带，将传统文化与知识通过互动、交流、文娱的方式传承给年轻一代。（记者周靖杰）

(责编：曹淼、李源)
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