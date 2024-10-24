原标题：西门子能源将携前沿低碳技术参展第七届进博会

在即将举办的第七届中国国际进口博览会上，西门子能源将聚焦全球能源转型领域面临的挑战与客户需求，全景式呈现在整个能源价值链中创新的产品、技术、解决方案和成功案例，与合作伙伴就进一步加强协同创新与国际合作开展广泛交流，共同助力中国及全球加快能源绿色低碳转型。

在本次进博会上，西门子能源将围绕发电、输电、工业去碳化和新能源等能源低碳转型的关键领域，集中展出一系列最新研发、行业领先的技术与产品，其中多为在中国乃至亚洲地区首次展出，如：245千伏/72.5千伏真空灭弧室，作为保障电力系统安全稳定运行的关键设备，在整个生命周期内不产生任何温室气体排放；撬装整体齿轮式压缩机组在二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）应用中实现无泄漏高效运行；西门子歌美飒可回收风机叶片以新型树脂作为材料，可在使用周期结束后回收利用，减少环境污染，推动资源循环利用。

在此次进博会期间，西门子能源还将首次展示其参与建设的水力发电站——石龙坝发电厂发电机组模型。自1912年投运以来，该机组至今仍能正常运转，见证了中国大规模开发利用可再生能源的发展历程，是中德两国在绿色能源领域开展国际合作的历史典范。

“当前，全球能源转型比以往任何时候都更需要加强国际交流与合作。中国正在成为这一历史进程的推动者、引领者，发挥着重要的作用。”西门子能源全球高级副总裁、大中华区负责人姚振国表示，“从一个多世纪前参建中国第一座水电站到今天深度融入中国绿色低碳能源转型，西门子能源始终扎根中国，坚定发展信心。西门子能源连续参展进博会，就是充分利用这一开放平台，把握中国绿色发展机遇，在中欧、中德绿色合作中发挥能源企业的技术力量和创新优势，与广泛的中国合作伙伴一道推动全球能源向清洁低碳、安全高效的方向发展。”

在本届进博会上，西门子能源还特别设置了低碳能源系统全景展示沙盘和虚拟体验中心，全方位展现能源价值链多样化的应用场景。荣获多项吉尼斯世界纪录的9000HL燃气轮机、Elyzer P-300电解水制氢系统等面向未来的能源技术和产品也将同步展出。

据了解，自2020年实现全球独立运营以来，西门子能源始终积极参与、参展进博会，并与中国合作伙伴达成了众多合作项目。去年进博会期间，西门子能源与中国能源建设集团签署战略合作伙伴协议，此后双方不断持续深化合作。今年6月，西门子能源与中国能建携手为沙特阿拉伯建造两座全球规模最大的现代化高效燃气电站，总装机容量近4GW，将有效改善当地严重依赖石油的能源结构。

此外，在2021年进博会上，西门子能源倡议建立的“中德低碳能源研究中心”已于2023年在大中华区总部办公中心投入使用，推动国际间产学研用深度融合；与松赞集团在进博会上签约合作的松赞巴松措林卡低碳绿色酒店自2023年运营一年来取得了良好的生态环境效益和低碳社会影响；2021年在进博会首展的西门子能源零碳无氟环保型高压开关（Blue GIS）已运用在国内首座零碳变电站110kV无锡清舒站和广州新街变电站等众多国内外输电项目中。

(责编：曹淼、李源)

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